Zahuktavaju se odnosi u plavom i crvenom timu, a Mitar otkriva: 'Odigrao sam jedan mind game'

Zahuktava se situacija u 'Survivoru', kako unutar samih plemena tako i među njima i to ne samo na poligonu. Mitar će priznati da je komentar koji je dao o Luki na prethodnom plemenskom vijeću bio vrlo promišljen i s određenom namjerom:

- Dao sam plavom plemenu do znanja da je Luka solo igrač, tu sam odigrao jedan mind game.

Foto: NOVA TV

Međutim, čini se kako će njegov komentar u plavom plemenu proći ispod radara, jer sada su sve oči uprte u Nikolu koji će s Katijom u eliminacijsku igru. Nikola, iznenađen Damjanovim glasom u nominacijama, željet će od njega saznati zašto ga je nominirao.

Damjan će svoj postupak objasniti riječima:

- Pogodilo me ovo s Nikolom, nisam mogao spavati. Ne grize me savjest što sam glasao za njega, grize me savjest što je ispao takav ishod - te će dodati da nije htio izglasati Katiju, jer je ne želi rastaviti od Jakoba.

Foto: NOVA TV

Hoće li Nikola prihvatiti Damjanovo objašnjenje te kako će se nastaviti Nikolin odnos koji je narušen s Matejom nakon glasanja u plemenskom vijeću, doznat ćemo uskoro.

Foto: NOVA TV

- Imam mlađeg brata, on ima 10 godina i tako je nekako s Nikolom. Primjerice, kad mu kažem 'Dobro jutro', on meni odgovori da je jutro bilo prije 45 minuta, da nije jutro. Meni osobno te stvari idu na živce - reći će Matea.

Plemena čeka još jedan poligon koji će odlučiti koji će tim na sljedećem plemenskom vijeću imati totem koji ih štiti od nominacija, a hoće li plavi izgubiti ili će ovoga puta ponijeti totem u svoj kamp, doznat ćemo već večeras.

Foto: NOVA TV