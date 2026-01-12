Obavijesti

LJUBAV JE NA SELU

Zajednički vikend za neke je čaroban, za druge razočarenje: 'Naš odnos je sve gori...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: RTL

Vikend prepun pitanja i priznanja obilježit će i trud jednog mladog farmera da još jednom okuša sreću i upita svoju odabranicu hoće li mu dati šansu u budućnosti i treba li je čekati....

Admiral

U 'Ljubav je na selu' sezona se polako bliži svome kraju. Anita Martinović okupila je parove na zajedničkom vikendu jer brojni odnosi još nisu definirani.

No odlučila ih je pritom staviti i na brojne testove kako bi ih ispitala koliko se stvarno poznaju i kakva je njihova međusobna komunikacija. Zabavne igre koje je za njih pripremila pokazat će tko je blizak, a tko se uopće ne poznaje.

„Da se iole trudio nešto me pitati, možda bi zapamtio“, poručit će jedna razočarana dama, dok će jedan par u potpunosti briljirati.

Foto: RTL

Večer donosi i veliki tulum na kojem će uslijediti neočekivano iznenađenje za jednog farmera, a neki bi mogli konačno sebi priznati da se više nemaju čemu nadati: „Odnos je gori nakon romantičnog putovanja. Nema tu pomaka.“

Vikend prepun pitanja i priznanja obilježit će i trud jednog mladog farmera da još jednom okuša sreću i upita svoju odabranicu hoće li mu dati šansu u budućnosti i treba li je čekati.

NOVE TRI KANDIDATKINJE Maria, Tena i Soraya traže svog 'Gospodina Savršenog' u novoj sezoni: Ovako su se predstavile
Maria, Tena i Soraya traže svog 'Gospodina Savršenog' u novoj sezoni: Ovako su se predstavile

„Ne bismo mogli biti u vezi“, odgovorit će ona prilično direktno.

Kako će reagirati, tko se najbolje poznaje, a tko je digao ruke od zajedničke budućnosti, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' – večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Foto: RTL

