Zajedno nastupali, a sad se od nje oprašta: 'Dijelili smo snove'

Pjevačica slavne grupe Roxette, Marie Fredriksson preminula je u 62. godini nakon duge i teške bolesti koja joj je dijagnosticirana 2002. Zbog Marieina odlaska najviše tuguju suprug Mikael Bolyos (62), kći Inez Josefin (26) i sin Oscar (23), pišu švedski mediji, a s pjevačicom se oprostio i njezin kolega Per Gessle (60).

- Vrijeme tako brzo prolazi. Ne tako davno provodili smo dane i noći u malom stanu u Halmstadu, slušali glazbu koju smo oboje voljeli, dijelili snove i maštali. I kakav smo san na kraju zajedno ostvarili! Hvala ti Marie, za sve. Bila si fenomenalna glazbenica, nevjerojatan performer. Hvala ti što si mojim crno-bijelim pjesmama podarila boje. Bila si najbolji mogući prijatelj posljednjih 40 godina. Ponosan sam, počašćen i sretan što sam toliko puno tvog vremena, talenta, topline i humora podijelio s tobom. Sva moja ljubav ide tebi i tvojoj obitelji. Više ništa neće biti isto - zaključio je Gessle u emotivnom priznanju.

Tekstopisac, gitarist, skladatelj i pjevač benda Roxette, kao i obitelj Marie Fredriksson teško se nosi s tužnim vijestima, a mnogobrojni obožavatelji benda na društvenim mrežama se opraštaju s Roxette podsjećajući se njihovih najvećih hitova s kraja 80-ih i 90-ih.

Rest in peace, Marie Fredriksson. Amazing singer, both with Roxette and solo.