Zajedno nisu mogli, a obožavali se: Marilyn nikad nije prebolio

Ona je bila najveći američki seks simbol, a on najveća američka sportska zvijezda, legendarni igrač bejzbola. Glumica Marilyn Monroe i američki idol Joe DiMaggio vjenčali su se dvije godine nakon upoznavanja u gradskoj vijećnici San Francisca na današnji dan 1954. Za vjenčanje poklonio joj je prsten od platine i 35 brušenih dijamanata. Iako je vjenčanje bilo tajno nekako se za njega doznalo tako da je 500 ljudi čekalo ispred ne bi li vidjelo slavni par.

Foto: Popperfoto

Medeni mjesec su zaljubljeni proveli u Japanu i već tada su krenuli problemi jer je 12 godina stariji Joe želio svoju ženu samo za sebe. Naime, bilo je to doba Korejskog rata i Marilyn je pozvana da nastupi pred američkim vojnicima u Koreji. Ona se odazvala iako je Joe bio protiv toga i otišla iz Japana u Koreju gdje je nastupila na 10 koncerata pred publikom od otprilike 100 tisuća vojnika.

Strašna ljubomora

Te godine njezina karijera je bila na vrhuncu i Marilyn je snimala svoj veliki hit Sedam godina vjernosti. Kultna scena u kojoj joj vjetar diže bijelu haljinu uzbuđivala je cijelu Ameriku, a Joe je bio na rubu živaca.

Foto: Sam Shaw, Photographer

Neprekidno su se svađali i sukobljavali. Joe, inače dijete talijanskih imigranata, htio je svojoj obožavanoj ženi pružiti sve, ali njegova strašna ljubomora ga je uništavala. I njega i njihov brak.

Foto: wikimedia

Liječnik Rock Positano u svojoj knjizi 'Dinner with DiMaggio: Memories of an American Hero' koja govori o životu njegova dugogodišnjeg prijatelja opisao je ljubavni odnos sportskog heroja i Marilyn

- Kada su bili zajedno u spavaćoj sobi, sve je grmjelo i sijevalo, barem je tako objašnjavao, ali Marilyn je za njega bila puno više od seks simbola, ona je bila vrlo inteligentna žena'.

Molio je da mu se vrati

Nakon 274 dana braka Marilyn je zatražila razvod zbog mentalnog nasilja, a on je to saznao gledajući televiziju. Glumica je, naime, na konferenciji za novinare najavila razvod od slavnog igrača New York Yankeesa. Joe je bio shrvan.

- Srce mi je puklo kad sam te vidio kako plačeš pred svim tim ljudima. Molim te, razmisli još jednom o svemu i daj nam drugu priliku da spasimo brak - napisao je nakon toga.

Marilyn je bila nepopustljiva unatoč pismima koje nije prestao slati

- Malena moja, ne znam što misliš o meni, ali najiskrenije te volim, bez obzira na sve. Ništa na svijetu ne bih volio više nego vratiti tvoje povjerenje. - pisao je neutješni Joe.

Richard Ben Cramer, autor knjige Joe DiMaggio: Život junaka, opisao je odnos supružnika.

- Od prvog dana njihov zajednički život nije funkcionirao. On je nije želio ni s kim dijeliti, a ona je u biti imala taj osjećaj da je djevojka u koju je zaljubljena cijela Amerika.

Trebali su se ponovo vjenčati?

Marilyn je ipak ostala ljubav njegovog života te su ostali u dobrim odnosima sve do njene smrti. Brinuo je o njoj i dalje i zaštitnički se ponašao. Ostali u dobrim odnosima i nakon što se ona udala i razvela 1961. od trećeg supruga, pisca Arthura Millera.

Kad ju je 1961. njezin psihijatar poslao u kliniku u odjel za najteže slučajeve upravo je zvala svog Joea da je 'spasi'. On je odmah 'doletio' i izveo je, a ona mu se poslije pridružila na Floridi. To je dovelo do glasina da su se 1962., godine kad je umrla, trebali ponovo vjenčati.

Foto: Globe Photos Joe i Marilyn 1961. godine

Legendarna plavuša bila je zaista ljubav njegova života, a zbog nje je prekinuo svoje prijateljstvo s Frankom Sinatrom. Zamjerio mu je to što ju je upoznao s obitelji Kennedy a njih je smatrao glavnim krivcima za njezinu preranu smrt.

- Uništili su moju Marilyn, nije ni znala što ju je pogodilo - rekao je DiMaggio okrivljujući Kennedyjeve za njezinu smrt

Joe je organizirao njezin sprovod a nije htio pozvati nikoga iz Hollywooda već samo najbliže prijatelje i rodbinu. Sve do svoje smrti, DiMaggio je tri puta tjedno slao buket crvenih ruža na njezin grob, a posljednje riječi navodno su mu bile: ‘Konačno ću opet vidjeti svoju voljenu Marilyn. Za razliku od njezina druga dva muža, nikad nije govorio o njoj u javnosti, nije pisao o tome, te se nikad više nije ponovno oženio.