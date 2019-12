Zak izbacio novu pjesmu: To je blagdanski poklon fanovima...

Približava se Božić, za mnoge najljepši dan u godini. Blagdanska euforija nije zaobišla ni brojne estradnjake, a takvom ugođaju pridružio se Ivan Zak (40), koji je “izbacio” pjesmu 'Puno je želja'.

- Ovom pjesmom i spotom sam odlučio svoje vjerne fanove iznenaditi ovaj posljednji mjesec u godini. Ovo je na neki način blagdanski poklon svima njima i njihovim najbližima. Radujem se i veseli me što smo ušli u najljepše doba godine, i želim svima da ne skidaju osmijeh s lica, te da se raduju onim najmanjim sitnicama, jer to su one prave vrijednosti. Vjerujem kako će pjesma, kao i spot, pronaći put do srca moje vjerne publike - poručio je pjevač.

Foto: lenka_keleman

Ivan nam je jednom prilikom otkrio kako je bio nestašno dijete.

- Postoji anegdota, a to je da su mi roditelji u srednjoj školi rekli da do ponoći moram biti doma i svaki put sam rekao: ‘U redu’, no nisam ih poslušao nijednom jer sve su gaže bile do jutra, ali bilo je ‘opravdano’ jer sam radio. A pod gaže se dalo svašta ugurati - priznao je glazbenik.