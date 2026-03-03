Obavijesti

Show

Komentari 0
'GOSPODIN SAVRŠENI'

Žaklina se zaljubila? 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Žaklina se zaljubila? 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'
3
Foto: RTL

Atmosfera u vili postala je napeta. Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra

Admiral

Nakon tjedana podjela i relativne sigurnosti unutar timova, u showu 'Gospodin Savršeni' pravila igre su se iz temelja promijenila. Voditelj Marko Vargek je djevojkama te PetruKarlu donio vijest koja je uzburkala sve i natjerala sve da preispitaju svoje strategije. Timovi se ukidaju. Odsad svatko igra za sebe, a borba za naklonost dvojice Savršenih postaje otvorenija, ali i nemilosrdnija no ikad.

MIJENJAJU SE PRAVILA U 'Gospodinu Savršenom' nema više timova: 'Drame tek kreću'
U 'Gospodinu Savršenom' nema više timova: 'Drame tek kreću'

Atmosfera u vili postala je napeta, a razgovori iza zatvorenih vrata otkrivaju da su ljubomora, kalkulacije i sumnje u tuđe namjere dosegnule vrhunac. Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra.

- Meni se ova promjena timova ne sviđa i ja sam se već odlučila za Petra. Što ću sad ja tu, muvati se s jednim pa drugim, na što to sliči. To je to, ja sam izabrala Petra. Smatram da je on puno zreliji i ozbiljniji od Karla - rekla je Žaklina.

Foto: RTL

- Kod nje je ljubav na prvi pogled. Ona je vidjela Petra i tu je kraj priče - prokomentirala je Anđela.

Foto: rtl

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim sapunicama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 3. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...
OBLINE NA IZVOL'TE

FOTO Ne, ovo nisu tangice! Emily Ratajkowski potpuno je gola, a vide joj se i grudi...

Mankeneka je nosila reviju na Tjednu mode u Milanu, a nakon toga je pokazala potpuno golu guzu i grudi. Na stražnjici su se vidjeli obrisi tangica koje je nosila
FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'
NEVJEROJATNA SNAGA MLADE SLAVONKE

FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'

Marija Novak je u popularni RTL-ov show ušla kao 25-godišnjakinja zarobljena u tijelu od 163,1 kilograma. Svaki korak bio je golem napor, bolovi u leđima postali su njezina sjena, a pješačenje od svega 500 metara činilo se poput uspona na planinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026