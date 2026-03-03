Atmosfera u vili postala je napeta. Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra
Žaklina se zaljubila? 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'
Nakon tjedana podjela i relativne sigurnosti unutar timova, u showu 'Gospodin Savršeni' pravila igre su se iz temelja promijenila. Voditelj Marko Vargek je djevojkama te Petru i Karlu donio vijest koja je uzburkala sve i natjerala sve da preispitaju svoje strategije. Timovi se ukidaju. Odsad svatko igra za sebe, a borba za naklonost dvojice Savršenih postaje otvorenija, ali i nemilosrdnija no ikad.
Atmosfera u vili postala je napeta, a razgovori iza zatvorenih vrata otkrivaju da su ljubomora, kalkulacije i sumnje u tuđe namjere dosegnule vrhunac. Neke djevojke odmah su pokazale interes za drugog Savršenog, no Žaklina čvrsto ostaje uz Petra.
- Meni se ova promjena timova ne sviđa i ja sam se već odlučila za Petra. Što ću sad ja tu, muvati se s jednim pa drugim, na što to sliči. To je to, ja sam izabrala Petra. Smatram da je on puno zreliji i ozbiljniji od Karla - rekla je Žaklina.
- Kod nje je ljubav na prvi pogled. Ona je vidjela Petra i tu je kraj priče - prokomentirala je Anđela.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+