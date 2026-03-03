Obavijesti

Show

Komentari 1
MIJENJAJU SE PRAVILA

U 'Gospodinu Savršenom' nema više timova: 'Drame tek kreću'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
U 'Gospodinu Savršenom' nema više timova: 'Drame tek kreću'
7
Foto: rtl

Djevojke i dalje najviše muči tko igra iskreno, a tko strateški i kako će se sada razvijati odnosi među njima, ali i koga će Petar i Karlo pozvati na spojeve

Admiral

Mjesec dana zajedničkog života ostavilo je traga - na emocijama, prijateljstvima i odnosima sa Savršenima. Uz jutarnju kavu analiziraju se spojevi, pogledi i pokloni, a jedno bezazleno pitanje pretvara se u raspravu koja razotkriva sve pukotine među djevojkama.

„Mislim da nam je ovo putovanje na koje smo išli baš trebalo, da smo se još više zbližili i da je bilo prekrasno iskustvo. Promijenilo mi se mišljenje, promijenile su mi se emocije“, priznala je Lara, no u vili nema puno vremena za romantiku.

Foto: rtl

„Cure, mi smo mjesec dana tu, a nijedna nije dobila poklon“, komentira Jelena. Maja se hvali kako je ona dobila haljinu, ali Smiljana bez zadrške dobacuje: „Petar uglavnom daje poklon djevojkama koje mu se ne sviđaju.“

Osjećaji se više nimalo ne skrivaju. „Od drugih djevojaka osjećam ljubomoru i s tim se nosim od prvog dana, ali poput kraljice“, poručuje Maja dok Jelena postavlja pitanje koje sve zanima - što ako dođe do promjene timova? „Nisam skroz tim Petar jer sam još uvijek tim Karlo, ali ako postoji mogućnost, prebacit ću se“, jasno daje do znanja Nuša.

DONIO TEŠKU ODLUKU Gospodin Savršeni Petar izbacio Mateu, evo kako je reagirala!
Gospodin Savršeni Petar izbacio Mateu, evo kako je reagirala!

A onda - šok koji mijenja pravila igre. „Više nema timova, u borbi za ljubav svatko igra sada svoju igru“, najavio je Vargek, a Anastasia zaključila: „Drame tek počinju.“ I dok jedne vide novu priliku, druge osjećaju da gube tlo pod nogama, a Helena ide toliko daleko da priznaje: „Razmišljam da sutra idem kući. Dobra sam cura i imam veliko srce i stvarno to nisam zaslužila da me Karlo odbija cijelo vrijeme pa ne razumijem zašto me i dalje ovdje ostavlja.“

Foto: rtl

Na drugoj strani razvijaju se odnosi koji ostavljaju upitnike iznad glava. „Smiljana i ja više govorimo pogledom nego riječima“, priznaje Petar te dodaje: „Sviđa mi se njezina energija, njezin smisao za humor, ali još nisam sto posto siguran je li to prijateljski odnos ili malo više emotivniji, intimniji.“

NAPETOST I NERVOZA 'Savršeni' Karlo i Petar moraju izbaciti djevojke iz suprotnog tima! 'Prevelik je to zadatak'
'Savršeni' Karlo i Petar moraju izbaciti djevojke iz suprotnog tima! 'Prevelik je to zadatak'

Djevojke i dalje najviše muči tko igra iskreno, a tko strateški i kako će se sada razvijati odnosi među njima, ali i koga će Petar i Karlo pozvati na spojeve. „Osjećam se da trebam prihvaćati ono što nikad u životu ne bih prihvatila i pitam se svaki dan treba li meni ovo u životu“, iskrena je Anastasia.

Foto: rtl

Bez timova i bez skrivanja iza grupe - večerašnja epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi preokrete koji će dodatno zakomplicirati odnose među sudionicima, a odluka jedne djevojke mogla bi uzdrmati cijelu vilu. Što se dogodilo - pogledajte odmah na platformi Voyo ili pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi
PRAVI PARTY

Anica Kovač proslavila 50. rođendan: Iva Todorić pokazala kako je bilo na zabavi

Nekadašnja Miss Hrvatske i prva pratilja na izboru za Miss svijeta i danas plijeni elegancijom, a djelić rođendanske atmosfere javnosti je otkrila njezina bliska prijateljica Iva Todorić
FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'
NEVJEROJATNA SNAGA MLADE SLAVONKE

FOTO Pobijedila je kilograme i tumor. Evo kako danas izgleda Marija Novak iz 'Života na vagi'

Marija Novak je u popularni RTL-ov show ušla kao 25-godišnjakinja zarobljena u tijelu od 163,1 kilograma. Svaki korak bio je golem napor, bolovi u leđima postali su njezina sjena, a pješačenje od svega 500 metara činilo se poput uspona na planinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026