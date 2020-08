Zamalo 'upecala' Gorana, a sad se provodi u noćnim izlascima

<p>Zagrepčanka<strong> Iva Runjanin </strong>(30) u prvoj sezoni hrvatske inačice 'Gospodina Savršenog' borila se za srce <strong>Gorana Jureneca </strong>(39) s još 18 drugih djevojaka. On se naposljetku odlučio za <strong>Hanu Rodić</strong> (23) s kojom danas živi u Berlinu. No sve do kraja showa Iva je glasila kao pobjednica.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Goranom Jurenecom</strong></p><p>Runjanin nije potvrdila je li se u njezinom životu pojavio netko novi, već uvijek sve ostavlja na nagađanju. Nedavno je priznala kako ipak postoji netko, ali nije govorila nikakve detalje.</p><p>No, uživa u svakom trenutku. Već je duže vrijeme na moru, a redovito na Instagramu objavljuje fotografije u kupaćim kostimima. Sada je podijelila i jednu s noćnog izlaska. Za vruću ljetnu večer Iva je odjenula pripijenu haljinu koja je istaknula njezinu vitku liniju.</p><p>- Pronađi me ispod palme - napisala je bivša natjecateljica 'Gospodina Savršenog' u opis fotografije i otkrila kako se trenutačno nalazi u Makarskoj.</p><p>Njezini pratitelji pohvalili su je na račun izgleda, no neki su je pitali kakva joj je to poza. No Iva se nije obazirala na komentare. Prethodno je 'opalila' nekoliko fotografija s Murtera.</p><p>Ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, Iva je trenutačno na moru s prijateljicom. Uživaju u kupanju, sunčanju i dobroj hrani.</p><p>Iva je nakon izlaska iz showa 'Gospodin Savršeni' počela graditi karijeru u marketingu. Za sebe kaže kako je elokventna i komunikativna osoba te svoj posao obavlja sa strašću. No, jednom je prilikom priznala kako ju je sudjelovanje u showu ipak promijenilo.</p><p>- Svako iskustvo ostavi trag, promijeni te i pomaže u osobnom razvoju. Tako i gledam na cijelo svoje iskustvo sudjelovanja u showu. A kad sve zbrojiš i oduzmeš, to je zapravo i najveće bogatstvo - rekla je Iva za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3831636/iva-iz-gospodina-savrsenog-otkrila-da-osjeca-leptirice-u-trbuhu-netko-je-u-mojoj-blizini-netko-kome-bih-voljela-dati-sansu/" target="_blank">RTL</a>. Dodala je kako se u taj show ne bi više prijavila, jer ga je prerasla. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>