Zamišljeni William stigao je na vjenčanje prijatelja milijardera: Ponovno je bio sam, bez Kate

Vojvoda od Westminstera Hugh Grosvenor (33) i Olivia Henson danas su izgovorili sudbonosno 'da' u Chesteru. Na vjenčanje je stigao i njegov prijatelj, princ William, piše Daily Mail. William je na ceremoniju stigao bez Kate Middleton koja se trenutačno bori s karcinomom.

Duke of Westminster and Olivia Henson wedding | Foto: Profimedia

Hugh je kum najstarijem sinu princa Williama, princu Georgeu, kao i sinu princa Harryja, Archieju. Ipak, Harry nije došao na vjenčanje.

Hugh Grosvenor Arrives At His Wedding To Olivia Henson At Chester Cathedral - 07 Jun 2024 | Foto: Profimedia

Na vjenčanju par nije štedio, a nakon smrti oca, Hugh je naslijedio titulu Vojvoda od Westminstera. On je trenutačno najbogatiji čovjek u Velikoj Britaniji koji je mlađi od 40 godina. 'težak' je oko 10,42 milijarde funti. Na vjenčanju će biti oko 400-tinjak uzvanika koji su stigli iz cijelog svijeta.

The Wedding of Hugh Grosvenor, the Duke of Westminster to Olivia Henson at Chester Cathedral | Foto: KGC-03

Na raskošno vjenčanje stigla je i princeza Eugenie.

The Wedding Of The Duke Of Westminster And Olivia Henson | Foto: Profimedia

Mlada je na vjenčanje stigla u Bentleyju iz 1930. godine.

Nakon završetka ceremonije gosti će uživati u raskošnom prijemu u Eaton Hallu, nedaleko od Chestera. Također, par je građanima osigurao besplatan sladoled kako bi se i oni mogli pridružiti slavlju njihove ljubavi.