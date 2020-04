Žanamari oštro fanovima: Zar postoji osoba koja voli kuhati?

Žanamari Perčić (38) nedavno se na društvenim mrežama 'pohvalila' kako u izolaciji samo jede te da joj je potreban još jedan hladnjak. Možda voli jesti, no pripremanje hrane joj nije omiljena aktivnost.

Foto: Mladost Kaštela

Pjevačica se odlučila malo zabaviti na Instagramu pa je odgovarala na pitanja pratitelja, a jednog od njih ju je pitao: 'Koje jelo najviše voliš kuhati?'

- Ti mene zezaš? Zar postoji osoba koja voli kuhati? - oštro mu je odgovorila glazbenica.

Foto: Instagram

No to je bilo samo jedno u nizu postavljenih pitanja. Fanove je zanimalo umara li se pjevačica poslije treninga, a ona je poručila: 'Boli me sve, čak i glava, očito previše razmišljam'.

Foto: Instagram

Žanamari je otkrila i kako provodi vrijeme u izolaciji.

- Po danu radim sve ikad i bivam na balkonu, taj dio mi je okej. Čim zađe sunce, kreće tjeskoba. Nju liječim Netflixom - kazala je.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Njezini pratitelji su htjeli znati što će je najviše veseliti kada prođe izolacija.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Kraj karantene. Mozak mi samo to trenutačno vizualizira. I neko putovanje, bilo kud - zaključila je pjevačica.

