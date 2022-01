Što se jelo, jelo se...reći će mnogi nakon završenih zimskih praznika i blagdana koji obilježavaju ovo doba godine. I dok se neki još privikavaju na 'stvarnost' i polako vraćaju svakodnevnom životu, influencerice Žanamari Perčić (40) i Nives Celzijus (40) već su krenule raditi na sebi, odnosno svojoj liniji.

Na društvenim mrežama s pratiteljima su podijelile zavodljive fotografije i videozapise u kojima treniraju na različitim spravama.

- Božićni obujam. Iskoristite ga pametno - napisala je u novoj objavi Žanamari i pokazala kako neumorno vježba u teretani.

Iako je već dobro poznato kako se Žanamari voli pohvaliti besprijekornom linijom iza koje stoje sati provedeni za fitness spravama, influencerica je nedavno otkrila i par savjeta za one koji se žele riješiti suvišnih kilograma koje su nakupili tijekom blagdana.

- Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist. Krenite u gym i pretvorite to u mišić - poručila je pjevačica za RTL pa dodala:

- Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće.

S njom se po svemu sudeći slaže i Nives Celzijus.

- Znojna, sretna i nadasve slatka - piše u opisu fotke na kojoj Nives pozira u seksepilnom izdanju na sobnom biciklu.

Njezina objava je u samo nekoliko sati prikupila više od deset tisuća lajkova, a u komentarima su joj se javili brojni pratitelji i kolege te ju pohvalili zbog izgleda, ali i zbog vježbanja.

- Dobar komplet - napisala joj je Žanamari uz emotikon koji plješće.

- Lijepi moj - dodala je Nivesina prijateljica i Influencerica Ecija Ivušić.

Uz brojne komplimente, neki od pratitelja su Nives zatražili i savjet u vezi dobre linije.

- Super izgledate. Imate li recept? - komentirala je jedna korisnica Instagrama dok su drugi ostali samo očarani fotografijom koju je objavila:

- Ženit i gotovo; Neodoljiva; Wow; Najljepša moja; Figura i izgled top. Isplati se svaki trud. Bravo!