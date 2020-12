Pjevačica Žanamari Perčić (39) krati slobodno vrijeme odgovarajući na brojna pitanja pratitelja. Mnoge je zanimalo kakva je sada situacija među pjevačima, budući da nema gaža niti svadbi...

- Fale mi svirke čisto za duhovni mir. Fali mi i otići na nečiji koncert. Ja imam zaista sreće što se tiče posla i angažmana koji ne involviraju glazbu nego više PR i modeling. Ali koncerti su mi ultimativni gušt kojeg sam trenutačno lišena. Nadam se da će cjepivo spasiti stvar - rekla je Žanamari.

Također, pratitelji su primijetili da Žanamari rijetko objavljuje fotografije bez šminke. Pitali su je zašto je tako.

- Objavljujem ponekad, ali Instagram algoritam voli make up. Ne znam kako ni zašto, ali ljudsko oko očito više voli vidjeti zanimljiv make up i glam stajling nego kućno izdanje, iako toga ljudi nisu ni svjesni. Tako da se na to više klika i više ljudi vidi takve objave - kaže pjevačica.

Na pitanje kako imati povjerenja u partnera, Žanamari savjetuje svima da vjeruju svojoj intuiciji.

- Mi žene sve osjetimo. Ako se uz nekoga ne osjećaš opušteno i sto posto obožavamo onda to nije nešto za što se trebaš boriti i strahovati - poručuje Žanamari.