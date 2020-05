Zaplesali praznim zagrebačkim ulicama: 'Ovo je poklon Gradu'

⁣29.04.2020. Tebi, grade moj! ⠀ Ohrabrili smo se naše noćne šetnje s kvarta prebaciti u centar grada, jedno mjesec dana nakon potresa. ⠀ ⠀ Prvi put kada smo se prošetali trgom, par dana nakon te nedjelje, prizor je bio strašan. Na ulicama ni žive duše, uz cestu samo cigle i šuta. ⠀ ⠀ Ali sinoć, kada nas je malo iza ponoći u Draškovićevoj uhvatila kiša, i kada smo se sklonili u tramvajsku stanicu, tek tad smo vidjeli grad. ⠀ ⠀ Koliko je prekrasan, unatoč svemu. Koliko toga nismo doživjeli, kada su ulice, trgovi i terase zatrpani ljudima. ⠀ ⠀ Stvarno, najljepši je Zagreb grad. Samo treba promijeniti perspektivu. ⠀ ⠀ Jedva čekamo kada će trg svake ljetne noći biti krcat ljudima, kada će opet u podne zapucati Grički top i kada će sve ponovo biti nekako - normalno. ⠀ ⠀ Ali i u ovim nenormalnim vremenima možemo vidjeti ono najljepše. Samo treba naučiti plesati na kiši. I doslovno, i figurativno. ♥⠀ .⠀ .⠀ .⠀ #viennesewaltz #waltz #dancingintherain #zagreb #tebigrademoj #dancecouple #ballroomdance #cityofzagreb #zagrebtakimamterad #zagrebnights

