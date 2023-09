Zaposlenici optužili Fallona za toksičnu atmosferu, obranio ga Jerry Seinfeld: 'To je glupost...'

Komičar Jerry Seinfeld (69) stao je na stranu svojeg kolege i voditelja 'Tonight Showa' Jimmyja Fallona (48), kojeg su sadašnji i bivši zaposlenici optužili za 'toksičnu atmosferu na radnom mjestu'.

Seinfeld je opisao situaciju kojoj je prisustvovao, a za koju optužuju njegovog prijatelja da je 'ponižavao zaposlenika', prenose strani mediji. Legendarni Seinfeld rekao je kako je to 'idiotsko izvrtanje događaja'.

- To su gluposti. Sjećam se toga prilično dobro... Zadirkivao sam Jimmyja zbog pogreške i svi smo se smijali tome kako mu se to rijetko događa. Nije to bila nikakva neugodna situacija. Jimmy i ja još uvijek se povremeno toga prisjetimo i nasmijemo se - rekao je.

Foto: Reuters/Telegram

To se dogodilo jer je navodno voditelj javno ukorio člana ekipe koji je pobrkao njegove kartice s napomenama, a Seinfeld je gostovao u emisiji. Neki čak tvrde kako je upravo Seinfeld natjerao Jimmyja da se ispriča za svoju burnu reakciju.

- Atmosfera je bila vrlo nelagodna i onda je Jerry rekao nešto u stilu: 'Trebao bi mu se ispričati', kao da je pokušavao sve okrenuti na šalu. Bio je to jedan od najčudnijih trenutaka ikad (u emisiji). Tamo je bilo puno ljudi tako da je teško zaboraviti - rekli su zaposlenici.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Dodali su kako atmosfera na setu ovisi o njegovom raspoloženju.

- To je bilo ako je Jimmy loše volje, onda je svima s*ebano - rekao je jedan zaposlenik.

Za optužbe zaposlenika o atmosferi na radnom mjestu i ponašanju, voditelj se ispričao u 'Tonight Showu'.

- Sramotno je i osjećam se loše. Oprostite ako sam osramotio vas, obitelj i prijatelje. Osjećam se tako loše da ne mogu opisati - rekao je.

Jimmy je snimljen na aerodromu u New Yorku dobro raspoložen. Bio je na povratku iz Londona gdje se družio s Rolling Stonesima na predstavljanju njihova nadolazećeg novog albuma. Glasnogovornici TV mreže NBC u službenim izjavama imali su samo riječi hvale za voditelja.

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Strani mediji prenose kako je u emisiji došao novi urednik i novi scenarist te da se radno okruženje poboljšalo.