Žarko Potočnjak danas bi slavio 77. rođendan: Bio je branitelj, a glumio je i u tridesetak serija

Hrvatski glumac Žarko Potočnjak danas bi proslavio 77. rođendan. Žarko je preminuo 21. listopada 2021. godine, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na hrvatsku glumačku scenu.

Glumu je Žarko zavolio još u osnovnoj školi, gdje je nastupao na školskim predstavama. Iako je govorio da se želi baviti brodogradnjom te je i upisao studij brodogradnje, naposljetku je ljubav prema glumi prevagnula.

Žarko je 1972. godine završio Akademiju za kazališnu i filmsku umjetnost, a njegova je karijera od tada doživjela ogroman uspjeh. Tijekom svoje karijere pojavio se u oko 150 kazališnih predstava, a snimio je čak 25 filmova i oko 30 televizijskih serija. Najpoznatiji je bio po ulogama u 'Nad lipom 35', 'Lažeš Melita', 'Inspektor Vinko' te brojnim drugim.

Žarko je 2021. godine objavio da ide u mirovinu te se povukao iz glume, a jedan od razloga bili su zdravstveni problemi. 2002. godine Žarko je operirao karcinom pluća, a njegova operacija tada je bila uspješna. 2019. godine je pak otkrio da boluje od kroničnog bronhitisa.

Tijekom svoje karijere dobio je brojne nagrade za životno djelo, uključujući Nagradu hrvatskog glumišta, Marul, Zlatni osmijeh i mnoge druge.

Potočnjak je bio i branitelj te je 14 mjeseci proveo u Domovinskom ratu. Bio je član 106. osječke brigade i član umjetničke brigade.

- Nakon što sam neko vrijeme proveo s Tigrovima, zbog akcija koje su bile prekrvave i preteške za 45-godišnjaka, zamolio sam da me prebace na neki lakši borbeni položaj. Poslali su me pukovniku Čebiću u Osijek, koji me svrstao u protuzračnu obranu 106. brigade - ispričao je jednom prilikom glumac.

