Zašto su Kate i Meghan u svađi? Odnosi su 'hladni' godinama, a između je njih izbio SMS sukob

Otkako je Kate Middleton priznala da ima rak, podršku dobiva sa svih strana. Cijeli svijet je stao uz nju, a poruku podrške poslala joj je i Meghan Markle s kojom je u svađi od još 2018. godine. Njihovih sukoba je navodno bilo nekoliko, a sve je eskaliralo nekoliko dana prije vjenčanja Harryja i Meghan. Tada su se dama prepucavale preko SMS poruka.

Haljine i djeveruše

Kako Harry piše u svojim memoarima 'Rezerva', Meghan i Kate posvađale su se tijekom priprema za vjenčanje i probe haljina za male djeveruše. Do svađe je navodno došlo nakon što je Markle rekla Middleton da ima 'trudnički mozak' zbog hormona. Tada je princeza od Walesa bila u visokom stupnju trudnoće, a sina Louisa rodila je mjesec dana prije vjenčanja.

Cijela svađa odvijala se putem SMS poruka, u kojima je Kate rekla kako će njezin dizajner napraviti šest novih haljina jer one koje im je dala Meghan nisu bile po njihovom ukusu. Meghan je na to napisala da ih u palači čeka Ajay, što je otkrilo identitet krojača. Riječ je o Ajayu Mirpuriju koji već godinama kroji za kraljevsku obitelj, a i on je svojedobno za Daily Mail progovorio o sukobu.

- Ako se išta dogodilo u pozadini, nije se dogodilo preda mnom. Ali da, vjenčanja su stresna u najboljem slučaju - pogotovo ona na ovako visokoj razini; to se mora poštovati. Imali su problem kao i svatko tko organizira vjenčanje, s popravcima u zadnji čas. Mogu shvatiti da će se svatko uzrujati ako haljine ne pristaju, to uništava živce - rekao je Ajay te dodao:

- Bilo mi ih je žao jer ne biste htjeli da djeca odu na tako važan događaj u loše skrojenim haljinama - a to su bile. Svih šest haljina za djeveruše morale su se prepraviti i napravili smo to.

Tajice za djeveruše

Svađa je izbila i oko toga trebaju li djeveruše nositi tajice. Kate je tvrdila da kraljevski protokol sugerira da bi to trebale učiniti. Djeveruše na vjenčanju Meghan Markle i princa Harryja nisu nosile tajice, dok su na vjenčanju princa Williama i Kate doista nosile tajice.

Kraljevski protokoli

Meghan je tada kršila kraljevske protokole, tvrdila je Kate, a kršila ih je još nekoliko puta. Kate je pokušala Meghan objasniti nekoliko kraljevskih pravila, ali i tada je navodno izbila svađa.

Odlazak Meghan i Harryja

Ali to nije sve. Najveća napetosti su zbog odluka Meghan i Harryja 2020. da se povuku sa svojih kraljevskih dužnosti. Time je nastao još veći razdor između Harryja i Williama, ali navodno i između Meghan i Kate.

Smrt kraljice Elizabete II.

Prema pisanju princa Harryja njihovom, već lošem odnosu, naštetio je još jedan događaj, vezan uz kraljicu Elizabetu II.

Kate je s kraljicom bila izuzetno bliska, ali ipak su od nje zatražili da ne dolazi u Škotsku kada je stanje kraljice još uvijek bilo neizvjesno. Razlog tomu bila je, kako tvrdi izvor blizak kraljevskoj obitelji, Meghan. Iz kraljevske su obitelji smatrali kako ne bi bilo pravedno prema da Kate posjeti kraljicu, a Meghan ne. Kate je nakon toga bila ogorčena i ljuta na Markle jer je posljednje trenutke života kraljice htjela provesti uz nju.

