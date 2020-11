Zavodljive Uraganke o pomoći od države: Svatko ima to pravo

<p>Djevojke iz benda <strong>Hurricane </strong>napravile su pravi uragan na YouTubeu u zadnjih sedam dana. Iako trenutačno nemaju 'gaža' zbog korone, <strong>Ivana Nikolić</strong>, <strong>Sanja Vučić</strong> i <strong>Ksenija Knežević </strong>ne spavaju zimski san. Izdale su ne jednu, nego tri pjesme koje su u tjedan dana pregledane šest milijuna puta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Baš zato što nema nastupa i što se ne družimo s našom publikom zbog cijele situacije, odlučile smo s našim timom pokloniti našoj publici čak tri pjesme ‘Want ya’, ‘Lopov’ i ‘Čaje Šukarije’ - rekle su nam 'uraganke' i nastavile:</p><p>- Nadale smo se da će ove pjesme biti hitovi. Na obradi pjesme ‘Čaje šukarije’ radio je Darko Dimitrov. S njim radimo od početka, on nam je ponudio svoju verziju obrade, svidjela nam se i znale smo da to je to. Vjerovale smo da će se i našoj publici svidjeti, a tako je i bilo. Dok naš ovogodišnji pobjednik Dore, <strong>Damir Kedžo</strong>, ipak ne razmišlja o prijavi i iduće godine, Hurricane će na Euroviziji 2021. predstavljati Srbiju, ali s novom pjesmom.</p><p>Korona je svima promijenila život, pa i 'uragankama'.</p><p>- Podnosimo je kao i svi, onako kako moramo. Nama je najbitnije zdravlje, tako da samo da smo svi dobro, a lako ćemo za sve ostalo. Nedostaju nam nastupi i druženje s publikom, ali bit će i toga. Uvijek se sjajno provedemo gdje god se družimo s njima, tako da jedva čekamo opet druženja s njima. A što se tiče online koncerta, pa nikad se ne zna, zašto da ne - kažu djevojke.</p><p>Mnogi pjevači zatražili su pomoć od države, kako u Hrvatskoj, tako i u regiji. Upitali smo ih što one misle o tome:</p><p>- Smatramo da svatko ima pravo raditi što želi i što smatra da je u redu.</p><p>Do kraja godine, kažu Ivana, Sanja i Ksenija, odmarat će se, družiti s obiteljima i momcima. Što su izdale od pjesama, izdale su. A možemo li ih očekivati u Hrvatskoj kad se situacija stabilizira:</p><p>- Naravno. Sa zadovoljstvom ćemo doći da se družimo, pjevamo i zabavljamo.</p>