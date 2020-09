Zavodnik Bali-beg se razvodi: Žestoko se posvađao sa ženom, ne može trpjeti njenu depresiju

Burak više nema snage boriti se s njezinom depresijom i neslaganjem oko odgoja njihovog djeteta pa je zatražio razvod. Za vrijeme odmora par se toliko jako posvađao da su njihovu galamu čuli čak i susjedi

<p>Turski glumac <strong>Burak Özçivit</strong> (35), kojeg gledatelji pamte po ulozi Bali-bega u seriji 'Sulejman Veličanstveni', razvodi se od supruge, glumice <strong>Fahriye Evcen </strong>(34), pišu turski mediji. Par, navodno, ne može prijeći preko nesuglasica koje su se dogodile unazad nekoliko mjeseci.</p><p>Fahriye je pala u depresiju nakon smrti oca, koji se dugo godina borio s rakom želudca. Burak je preuzeo brigu o njihovom sinu <strong>Karanu </strong>(1), no razljutilo ga je što Fahriye nije željela otići kod psihologa na razgovore. </p><p>Prije nekoliko dana, za vrijeme odmora u vili u Bodrumu, par se toliko žestoko posvađao da su njihovu galamu čuli čak i susjedi pa su intervenirali kako bi ih pomirili. Poslije toga turski paparazzi ulovili su ih na ručku i izgledali su potpuno smireno. </p><p>Burak više nema snage boriti se s njezinom depresijom i neslaganjem oko odgoja njihovog djeteta pa je zatražio razvod. Međutim, njegova supruga želi spasiti brak pa je čak spremna i napraviti pauzu u karijeri kako bi se posvetila obiteljskom životu. </p><p>Prije dvije godine i Burak je bio depresivan. </p><p>- Osjećam se depresivno. Treba mi odmor i svakako me u skorije vrijeme nećete vidjeti da radim - rekao je tada za turske medije. Burak je bio zaredao poslovne neuspjehe. Već tada se nagađalo kako im ne cvjetaju ruže u braku, no kada im se rodio sin Karan obožavatelji glumačkog para pretpostavili su da su svi bračni problemi iza njih.</p><p>Poslije su naišli na osude javnosti kada su tada nerođenom sinu napravili Instagram profil na kojemu ga je zapratilo više od 100.000 ljudi prije samog rođenja. </p><p>- Ovo je bolesno. Dijete nije reklamni paket - pisali su Buraku pratitelji te su ga optužili da pokušava zaraditi na sinu i prikupiti mu sponzore. </p><p>Burak i Fahriye skupa su nakon rođenja Karana kupili luksuznu vilu u blizini Istanbula, no nije sve teklo po planu.</p><p>- Problem je nastao kad je Burak doznao da je još netko zainteresiran za taj posjed i da mu cijena nije važna. Kako je glumac prvi dao predujam, drugi kupac je ostao bez kuće. Ubrzo se doznalo da je drugi zainteresirani kupac pripadnik kriminalnog miljea i da mu se nimalo nije svidjelo što je ostao bez vile koju je pod svaku cijenu želio upisati u imovinsku karticu - rekao je tad izvor blizak glumcu. </p><p>Buraku su prijetili da će zažaliti što je kupio skupocjenu kuću, na što se u početku glumac nije obazirao, ali poslije su mu kriminalci počeli prijetiti da će mu oteti sina pa je kontaktirao nadležne službe.</p><p>Inače, par se zaljubio prije pet godine na snimanju serijala 'Çalıkuşu' (Ptica pjevica). Zaruke su 'pale' na proslavi njegovog 32. rođendana potkraj 2016.,a vjenčali su se 29. lipnja 2017. </p>