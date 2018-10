Zavodnik Filip iz Supertalenta nastupio je i u showu 'Zvijezde'

Filip Rudan (18) u posljednjoj epizodi 'Supertalenta' na gitari je odsvirao te otpjevao Sealovu pjesmu 'Kiss From a Rose', a posebno je oduševio ženski dio žirija - Maju Šuput i Martinu Tomčić.

- Ti bi za mene mogao biti nova hrvatska tinejdžerska zvijezda - rekla mu je Šuput.

Mladom glazbeniku ovo nije prvi put da nastupa u nekom talent showu. Naime, Filip je svoje umijeće pokazao i 2017. u RTL - ovu showu 'Zvijezde'. Prolaz na audiciji dalo mu je žiri u kojem su sjedili Tony Cetinski, Maja Bajamić, Massimo, Mirela Priselac Remi te Goran Lisica Fox.

Foto: RTL televizija

Najupečatljiviji je bio njegov polufinalni nastup u kojem je izveo pjesmu 'All Of Me' Johna Legenda te pustio suzu na pozornici.

- Spreman sam odreći se svoje karijere, samo da tebi pomognem. Barem malo, u bilo čemu, da ti bude ljepše što si sve prošao s nama - tepao mu je tada Cetinski.

Foto: RTL televizija

Filip je završio u samom finalu, u kojem je pobjedu odnijela Jessica Atlić McColgan.

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!