Denisu nitko nije rekao: 'Želim doći k tebi doma, igrati se...'

Izvedbom Oliverove “Oprosti mi pape” Denis Barta (20) rasplakao je žiri “Supertalenta” i publiku. Hrvatska je tek upoznala mladića koji je u Bosni obožavan.

- U Sarajevu ga nazivaju ‘dobrim duhom Sarajeva’. Vole ga svi. Glumac Mirza Tanović radio je Denisu CD i DVD, a i glumio je u spotu. Svi kažu: ‘To je naše dijete’ - kaže Denisov tata Nebojša.

Halid Bešlić (64) upoznao je Denisa kad je došao u udruženje Svjetlo u Sarajevu podijeliti ulaznice za svoj koncert. Zadivio ga je sviranjem.

Foto: privatni album

- Čestitam mu na uspjehu. Denis sjajno svira, emotivan je i sretan sam da su ga upoznali i u Hrvatskoj - rekao nam je Halid. Denisov otac kaže da je kralj sevdaha nježan prema njegovom sinu, popričaju onoliko koliko on može pričati.

‘Denis je naše dijete’

Denisa su deveti dan nakon rođenja operirali, a nakon 40 dana počeo je gubiti vid. Nakon tri operacije očiju je oslijepio. Boluje od epilepsije, a u četvrtoj godini javio mu se autizam. Ruke koristi samo za skladanje.

– Zna reći tek nekoliko rečenica kao: ‘Kako se zoveš’, ‘Kako si’ i sl. Od Sarajeva do Zagreba učio je rečenicu kojom se predstavio žiriju – kaže tata.

Foto: privatni album

Dok se liječio u Padovi, upoznao je Andreju Bocellija (60). Proslavljeni tenor došao je dati donaciju i skrenuli su mu pozornost na Denisa. Družili su se pola sata i Bocelli ga je pozvao da mu bude gost na koncertu u Veroni. Izveli su “O Sole Mio”.

Denis ima svoju tvrtku, prvu u Bosni i Hercegovini registriranu za ulične svirke. Zarađeni novac rado donira potrebitima. Prije pet godina svirao je ispred sarajevske katedrale i cijelu zaradu darovao stradalima od poplava. Skladati je počeo s 13 godina.

Foto: privatni album

Jednom je puhao snažan vjetar, pitao me: ‘Što se to čuje’, rekao sam mu: ‘Vjetar, sjeverni vjetar’. Ujutro me je zamolio da napravimo pjesmu jer je, rekao je, ‘ušao u moju postelju’, priča Denisov tata.

Tako je nastao “Sjeverni vjetar”, pjesma koju je uzeo Boban Rajović (46). Njegov sin jedinac htio je prije tri godine upoznati Bobana. U to vrijeme nije se odazivao na Denis, govorio je da se zove Boban. Pjevač ga je došao posjetiti u Sarajevo, a kad ga je čuo kako svira i vidio što sve sklada, uzeo je, kaže tata, još četiri pjesme. Pozvao ga je i da zajedno nastupe u Ljubuškom. Denis je tamo sve dignuo na noge pjesmom Mate Bulića “Moja Hercegovina”.

Ponosni su i Prljavci

Denis jako voli Parni valjak, Prljavo kazalište i Film. Hitove “Što sad ljubav ima s tim”, “Ne zovi mama doktora” i “Sjećam se prvog poljupca” svira i pjeva na talijanskom.

- Jako smo ponosni jer Denis se nije ni rodio kad su te pjesme nastajale, a zna tekstove. Fascinacija je tim veća što ih je prepjevao na strani jezik - kaže Mladen Bodalec (59), pjevač Prljavaca.

Obožava Mišu i Oliverove pjesme. Dovoljno mu je čuti pjesmu jednom do dva puta da je odsvira bez pogreške. Dosad je skinuo i “skladao” oko 5000 pjesama.

Foto: privatni album

Tata ga kupa, hrani...

– Prije njega imali smo bebu koja se rodila u 22. tjednu i nije preživjela. Denis se rodio u 24. tjednu. Ostao je jedinac jer smo se bojali ići na treće dijete. Život smo podredili njemu i ništa nam nije teško. Sretni smo kad vidimo napredak – rekao nam je Nebojša.

Uz sina je danonoćno, zajedno i spavaju. Mama Eldina kuha i brine o obitelji, no Denis je vezan uz oca. Nebojša je glazbenik a od Denisa se odvaja samo kad je na gažama. On ga hrani i kupa jer Denis ruke zna koristiti samo za skladanje. Osim glazbe, u njegovu životu ništa drugo ne postoji. Ni prijatelji.

– Nitko mu nikad nije rekao: ‘Želim doći k tebi doma, igrati se’. Denis bi htio, ali nitko ne želi imati takvog prijatelja. Njegovi prijatelji su moji prijatelji, s njima se druži – kaže tata.

Foto: privatni album

Oni su mu prijatelji

Enis Bešlagić je plakao kad je čuo Denisa, a Elvis Kurtović mu je darovao auto kojim su ga roditelji vozili na liječenje

Iako ga Sarajevo obožava, Denis nije stekao prijatelja

'itko mi nikad nije rekao želim doći k tebi doma, igrati se, biti ti prijatelj'

Prljavci bi rado čuli kako im hitovi zvuče na talijanskom

'Fascinirani smo što uopće zna tekstove, a još ih i pjeva na talijanskom...'

