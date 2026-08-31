Zavodnik iz 'Zgodne žene' tri puta je bio pred oltarom, sreću pronašao s 33 godine mlađom

Richard Gere rođen je 31. kolovoza 1949. godine u Philadelphiji, a svjetsku slavu stekao je filmovima poput "Američkog žigola", "Časnika i džentlmena", "Zgodne žene" i "Chicaga". Iza slike elegantnog holivudskog zavodnika, međutim, krije se čovjek čiji su život obilježili glazba, budizam, humanitarni rad i dugogodišnja borba za ljudska prava.

Gere je odrastao u velikoj metodističkoj obitelji kao jedno od petero djece Homera i Doris Ann Gere. Još kao dječak pokazivao je izraženu sklonost prema glazbi, a posebno se istaknuo sviranjem trube. Nakon što je 1967. završio srednju školu North Syracuse Central, upisao je studij filozofije na Sveučilištu Massachusetts Amherst, gdje je dobio stipendiju zahvaljujući gimnastici. Ipak, akademski život nije ga dugo zadržao. Nakon dvije godine napustio je fakultet i odlučio slijediti sve snažniju ljubav prema kazalištu.

Početkom sedamdesetih godina Gere je gradio glumačko iskustvo na kazališnim pozornicama, a jedan od važnijih ranih angažmana bila je uloga Dannyja Zuka u londonskoj produkciji mjuzikla "Grease". Njegov se talent ubrzo preselio i na veliko platno. Važan trenutak dogodio se 1977. godine, kada se pojavio uz Diane Keaton u dramatičnom trileru "Looking for Mr. Goodbar". Već sljedeće godine dobio je jednu od glavnih uloga u drami Terrencea Malicka "Days of Heaven".

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Početkom osamdesetih Gere je postao prava holivudska zvijezda. U filmu "Američki žigolo" iz 1980. utjelovio je Juliana Kayea, sofisticiranog i samouvjerenog muškarca čiji su izgled, odjeća i držanje pomogli stvoriti Gereov imidž elegantnog filmskog zavodnika. Dvije godine poslije uslijedio je još veći uspjeh. U romantičnoj drami "Časnik i džentlmen" glumio je problematičnog mladog vojnog kandidata Zacka Maya, koji tijekom obuke započinje vezu s Paulom, koju je utjelovila Debra Winger. Film je postao veliki kinohit.

Nova velika etapa njegove karijere započela je 1990. godine filmom "Zgodna žena". U romantičnoj komediji glumio je bogatog poslovnog čovjeka Edwarda Lewisa, dok je Julia Roberts utjelovila Vivian Ward, prostitutku s kojom njegov lik razvija neočekivanu ljubavnu vezu. Kemija između Gerea i Roberts osvojila je publiku diljem svijeta, a film je postao jedan od najpoznatijih romantičnih naslova devedesetih godina.

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Krajem devedesetih njegov status jednog od najpoznatijih holivudskih glumaca bio je na vrhuncu. Magazin People 1999. proglasio ga je "najseksi muškarcem na svijetu". Nekoliko godina poslije ponovno je privukao veliku pozornost ulogama koje su se znatno razlikovale jedna od druge. U drami "Unfaithful" iz 2002. glumio je supruga žene koja ulazi u izvanbračnu vezu, a iste se godine vratio svojim glazbenim i kazališnim korijenima u filmskoj adaptaciji mjuzikla "Chicago". Za tu je ulogu osvojio Zlatni globus.

U godinama koje su slijedile Gere je nastavio birati raznolike projekte. U filmu "The Hoax" utjelovio je Clifforda Irvinga, pisca koji je sedamdesetih godina pokušao uvjeriti javnost da je napisao autoriziranu biografiju povučenog milijardera Howarda Hughesa. Godine 2007. pojavio se u nekonvencionalnom filmu "I'm Not There", inspiriranom životom i glazbom Boba Dylana, dok se 2008. ponovno susreo s Diane Lane u romantičnoj drami "Nights in Rodanthe".

Norman Premiere - Los Angeles | Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL

S godinama se sve više okretao manjim, karakterno usmjerenim projektima. Nastupio je u dramama "Time Out of Mind", "The Benefactor" i "The Dinner", a 2019. je napravio i rijedak izgled na male ekrane. U BBC-jevoj seriji "MotherFatherSon" utjelovio je moćnog medijskog magnata Maxa Fincha.

Život izvan filmskih kamera

Jednako važan dio Gereova života odvijao se daleko od Hollywooda. Već desetljećima poznat je po svojoj povezanosti s budizmom i podršci Tibetu. Bio je jedan od suosnivača organizacije Tibet House u New Yorku 1987. godine, a godinama je aktivan i u Međunarodnoj kampanji za Tibet. Osnovao je i Gere Foundation, preko koje je podupirao humanitarne projekte, pitanja ljudskih prava i tibetansku zajednicu. Posebno se angažirao i u inicijativama povezanima s borbom protiv HIV-a i AIDS-a, uključujući projekte u Indiji.

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Njegov privatni život također je desetljećima privlačio pozornost javnosti. Od 1991. do 1995. bio je u braku sa slavnom manekenkom Cindy Crawford. Godine 2002. oženio se glumicom Carey Lowell, s kojom je dobio sina Homera. Par je godinama živio u Bedfordu, gdje su bili povezani i s poznatim Bedford Post Innom. Gere i Lowell razišli su se 2013., a njihov je razvod zaključen 2016. godine.

Novo životno poglavlje otvorio je sa španjolskom aktivisticom i publicisticom Alejandrom Silvom. Par se vjenčao 2018. godine, a u veljači 2019. dobili su sina. Sljedeće godine obitelj je postala bogatija za još jedno dijete.