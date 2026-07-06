Obavijesti

Show

Komentari 0
TREĆI BRAK

Rijetka zajednička fotka! Gere i supruga pozirali zajedno: On je od nje stariji čak 33 godine...

Piše Magdalena Mucić,
Čitanje članka: < 1 min
Rijetka zajednička fotka! Gere i supruga pozirali zajedno: On je od nje stariji čak 33 godine...
Foto: instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Richard Gere je s Alejandrom u braku osam godina, a zajedno su dobili dva sina. Obitelj je za Dan neovisnosti išla na izlet do Kipa slobode

Admiral

Američki glumac Richard Gere (76) podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografije obiteljske proslave Dana neovisnosti. Gere, njegova treća supruga Alejandra Gere (43) i sinovi Alexander (7) i James (6) otplovili su do Kipa slobode u New Yorku, a zatim uživali na pikniku na plaži i gledali tradicionalni vatromet.

Glumac, koji će sljedećeg mjeseca napuniti 77 godina, stariji je od svoje supruge 33 godine, a u braku su osam godina.

I ONI SU GLUMCI Možete li prepoznati čiji je ovo sin? Gledamo ga uz Sydney u Euforiji, a roditelji su mu slavni
Možete li prepoznati čiji je ovo sin? Gledamo ga uz Sydney u Euforiji, a roditelji su mu slavni

- Neizmjerno smo zahvalni na životu koji smo izgradili između dvije zemlje, dvije kulture i toliko dragih ljudi. Danas slavimo povezanost, obitelj, prijateljstvo i sve ono što nas podsjeća da dom nije samo mjesto, nego ljudi koje nosimo u svojim srcima. Sretan Dan neovisnosti našoj obitelji i prijateljima diljem Sjedinjenih Američkih Država - napisala je u zajedničkoj objavi na Instagramu Alejandra, rođena Španjolka koja iz prvog braka ima i 11-godišnjeg sina Alberta.

Alejandra i glumac prvi su se put upoznali 2004. godine, a ponovno susreli deset godina kasnije u hotelu njene obitelji u Positanu u Italiji. Gere je svoju suprugu upoznao s meditacijom, a danas oboje prakticiraju tibetanski budizam, kako bi strpljivije odgajali sinove.

- Ona je nevjerojatna majka. Gledajući nju, zapravo sam naučio kako biti bolji otac - kazao je glumac prošle godine za američke medije, a prenosi Daily Mail.

pretty woman Ove iznenađujuće činjenice o kultnom filmu 'Zgodna žena' sigurno niste znali...
Ove iznenađujuće činjenice o kultnom filmu 'Zgodna žena' sigurno niste znali...

Gere iz drugog braka s Bodnovom djevojkom Carey Lowell ima i sina Homera (26), a u braku je bio i s manekenkom Cindy Crawford.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene: Neke nas redovito posjećuju...
SLAVNI, A NAŠI

FOTO Ove svjetske zvijezde imaju hrvatske korijene: Neke nas redovito posjećuju...

Od rock ikona i holivudskih glumaca do sportskih zvijezda i redatelja najvećih filmskih hitova - mnogi svjetski poznati ljudi ponosno ističu kako vuku korijene upravo iz Hrvatske. I dok ih publika poznaje po crvenim tepisima, stadionima i milijunskim projektima, njihova obiteljska priča često vodi do malih mjesta na Jadranu, otoka, Dalmatinske zagore ili Gorskog kotara
FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću
NAKON INCIDENTA

FOTO Od 'Gospodina Savršenog' do pritvora! Priveli su Lauru Prgomet, razbijala je po kafiću

Influencerica Laura Prgomet proslavila se prošle godine sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni', a sada je napravila incident u jednom kafiću u Dubrovniku
Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru
NAPRAVILA INCIDENT

Laura iz 'Gospodina Savršenog' razbijala u kafiću, trijezni se u Dubrovniku u pritvoru

Jedan od Laurinih prijatelja potvrdio nam je kako je došlo do incidenta te kako se trenutno nalazi na triježnjenju. "Ostavili smo je na vodi, kad smo je 'skupili' bila je neprepoznatljiva", rekli su nam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026