Rijetka zajednička fotka! Gere i supruga pozirali zajedno: On je od nje stariji čak 33 godine...

Američki glumac Richard Gere (76) podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu fotografije obiteljske proslave Dana neovisnosti. Gere, njegova treća supruga Alejandra Gere (43) i sinovi Alexander (7) i James (6) otplovili su do Kipa slobode u New Yorku, a zatim uživali na pikniku na plaži i gledali tradicionalni vatromet.

Glumac, koji će sljedećeg mjeseca napuniti 77 godina, stariji je od svoje supruge 33 godine, a u braku su osam godina.

- Neizmjerno smo zahvalni na životu koji smo izgradili između dvije zemlje, dvije kulture i toliko dragih ljudi. Danas slavimo povezanost, obitelj, prijateljstvo i sve ono što nas podsjeća da dom nije samo mjesto, nego ljudi koje nosimo u svojim srcima. Sretan Dan neovisnosti našoj obitelji i prijateljima diljem Sjedinjenih Američkih Država - napisala je u zajedničkoj objavi na Instagramu Alejandra, rođena Španjolka koja iz prvog braka ima i 11-godišnjeg sina Alberta.

Alejandra i glumac prvi su se put upoznali 2004. godine, a ponovno susreli deset godina kasnije u hotelu njene obitelji u Positanu u Italiji. Gere je svoju suprugu upoznao s meditacijom, a danas oboje prakticiraju tibetanski budizam, kako bi strpljivije odgajali sinove.

- Ona je nevjerojatna majka. Gledajući nju, zapravo sam naučio kako biti bolji otac - kazao je glumac prošle godine za američke medije, a prenosi Daily Mail.

Gere iz drugog braka s Bodnovom djevojkom Carey Lowell ima i sina Homera (26), a u braku je bio i s manekenkom Cindy Crawford.