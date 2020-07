Zavodnik Joey iz 'Prijatelja' se udebljao: Ovako sad izgleda...

<p>Glumac <strong>Matt LeBlanc </strong>(52) kroz deset sezona kultne serije 'Prijatelji' glumio je fatalnog zavodnika Joeyja Tribbianija. No, od završetka serije je, poput svog kolege <strong>Matthewa Perryja </strong>(50), drastično promijenio izgled. Paparazzi su ga 'ulovili' na ulicama Los Angelesa dok je bio u kupnji namirnica. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Okupljanje 'Prijatelja'</strong></p><p>Matt se nakon snimanja serije udebljao, što je iznenadilo mnoge obožavatelje. Najviše se isticao njegov trbuh, koji je prije dvadeset godina bio potpuno ravan. Također, kosa mu je posijedila, a lice je prekrio maskom dok je u ruci nosio vrećicu s namirnicama. </p><p>Za ovu godinu planirano je okupljanje glumaca serije 'Prijatelji' za jednu specijalnu epizodu, a mnogi od njih promijenili su izgled u odnosu na vrijeme kad su snimali kultnu seriju.</p><p>Povratak u stare uloge glavnim će glumcima podebljati račun u banci. Za jednu epizodu dobit će honorar u iznosu od 2,5 do 3 milijuna dolara, odnosno gotovo 20 milijuna kuna. Bit će to njihovo prvo okupljanje na malim ekranima od završetka snimanja serije 2004. godine.</p>