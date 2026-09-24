Obavijesti

Show

Komentari 0
SUDJELOVALA TRI BENDA

Završen još jedan Rock&Off Tour, evo tko je sve i gdje svirao

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Završen još jedan Rock&Off Tour, evo tko je sve i gdje svirao
Zagreb: Dobitnici nagrade "Rock&Off" čija je dodjela održana u Tvornici Kulture | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ovogodišnja turneja povezala je Maalog, Smrdljive Martine i Gradske Bitange s publikom izvan uobičajenih središta glazbene scene te još jednom nastavila misiju povezivanja mladih izvođača i klubova.

Admiral

Još jedno izdanje Rock&Off Toura uspješno je privedeno kraju, nakon što su ovogodišnji nominirani u kategoriji Veliki prasak godine nagrade Rock&Off svoje pjesme i koncertnu energiju predstavili publici diljem Hrvatske. Ovogodišnja turneja povezala je Maalog, Smrdljive Martine i Gradske Bitange s publikom izvan uobičajenih središta glazbene scene te još jednom nastavila misiju povezivanja mladih izvođača, klubova i lokalnih organizatora.

VELIKA GALERIJA FOTO ABOP i M.O.R.T s najviše Rock&Off nagrada, evo tko je slavio i tko je sve bio na dodjeli
FOTO ABOP i M.O.R.T s najviše Rock&Off nagrada, evo tko je slavio i tko je sve bio na dodjeli

Ovogodišnje izdanje Rock&Off Toura otvorio je Maali nastupom na festivalu SlowMotion u Opatiji, gdje je publika uživo imala priliku čuti njegov spoj indie popa, folka i introspektivnih tekstova. Turneju je nastavio 17. srpnja nastupom ispred kluba Rockatansky u Makarskoj, a već sljedećeg dana, 18. srpnja, nastupio je na Zlarin Street Music Festivalu.

Rujanski dio turneje otvorili su Smrdljivi Martini, ovogodišnji dobitnici nagrade Veliki prasak godine, koncertom 5. rujna u zabočkom Regeneratoru. U nastavku turneje pridružile su im se Gradske Bitange, a bendovi su zajedno nastupili u Kninu te pred zadarskom publikom na koncertu održanom u koprodukciji Urbofona i Rock&Offa.

Upravo je zajednički dio turneje izvođačima pružio priliku ne samo za predstavljanje vlastite glazbe novoj publici nego i za povezivanje s drugim bendovima, organizatorima i lokalnim glazbenim scenama.

- Na Touru nam je bilo odlično, posebno iz razloga što smo stage dijelili s dobrim prijateljima iz benda Smrdljivi Martini. Smatramo da je taj koncept odlična ideja za širenje dometa među alternativnom publikom u mjestima udaljenim od žarišta alternativne scene - istaknuli su iz benda Gradske Bitange.

Pozitivne dojmove s turneje dijele i Smrdljivi Martini:

- Na Rock&Off Touru smo svirali u Zaboku, Kninu i Zadru. Provod u svakom gradu bio je odličan, odlično smo primljeni od organizatora. Takvi koncerti izvan Zagreba zapravo su nam i najdraži jer uvijek upoznamo nove ljude s kojima se trudimo razvijati poznanstva i odnose za neke buduće svirke i druženja. Rock&Off Tour odlična je ideja, kako za nas, mlade bendove, tako i za klubove izvan Zagreba.

Nastao kao produžetak Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, Rock&Off Tour iz godine u godinu potvrđuje svoju ulogu u razvoju domaće glazbene scene. Kroz nastupe u različitim sredinama izvođačima pruža priliku za stjecanje koncertnog iskustva, upoznavanje nove publike i širenje vlastite glazbene priče, dok publici omogućuje da među prvima otkrije nova imena koja oblikuju budućnost hrvatske alternativne i nezavisne glazbe.

- Glavni cilj Rock&Off Toura od starta je bio sustavni rad na terenu, a ne samo dodjela priznanja u obliku statue. Ciljano ulažemo u logistiku kako bi mladi autori i izvođači dobili profesionalne uvjete za rad izvan matičnih sredina, a lokalni klubovi kontinuitet kvalitetnog programa. Posebno nas veseli što iz godine u godinu vidimo konkretne rezultate jer regionalna klupska mreža jača, izvođači stječu prijeko potrebno koncertno iskustvo, a publika u manjim sredinama dobiva izravan uvid u najaktualnije trendove domaće nezavisne scene. To je ulog u dugoročnu održivost kompletne glazbene industrije koji ćemo nastaviti razvijati i u narednim sezonama. Hvala svim organizatorima koji su ugostili turneju, svim ovogodišnjim izvođačima i svima koji su financijski omogućili da se turneja održi - istaknuli su organizatori.

Završetkom ovogodišnjeg Toura priča Rock&Offa ne staje. Uskoro počinje nova sezona Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, koja će ponovno okupiti glazbene novinare iz cijele Hrvatske u izboru izvođača i izdanja koja su obilježila godinu na domaćoj rock&off sceni.

Osnivač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a producent turneje Unison, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Petar Punk nastavlja kreativnu godinu, objavili su novi singl
'OBJE STRANE'

Petar Punk nastavlja kreativnu godinu, objavili su novi singl

Nakon proljetnog singla "Ti (She)", kojim su na svoj način reinterpretirali klasik Green Daya, Petar Punk vraća se vlastitom autorskom materijalu.
Frontmen Detoura: Pjesme se sviđaju kćeri, to je najvažnije
Nenad Borgudan za 24sata

Frontmen Detoura: Pjesme se sviđaju kćeri, to je najvažnije

Frontmen benda Nenad Borgudan govori nam o 20 godina benda, novom albumu, koncertu u Boogaloou i tko sve sluša njihove pjesme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026