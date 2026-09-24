Završen još jedan Rock&Off Tour, evo tko je sve i gdje svirao

Još jedno izdanje Rock&Off Toura uspješno je privedeno kraju, nakon što su ovogodišnji nominirani u kategoriji Veliki prasak godine nagrade Rock&Off svoje pjesme i koncertnu energiju predstavili publici diljem Hrvatske. Ovogodišnja turneja povezala je Maalog, Smrdljive Martine i Gradske Bitange s publikom izvan uobičajenih središta glazbene scene te još jednom nastavila misiju povezivanja mladih izvođača, klubova i lokalnih organizatora.

Ovogodišnje izdanje Rock&Off Toura otvorio je Maali nastupom na festivalu SlowMotion u Opatiji, gdje je publika uživo imala priliku čuti njegov spoj indie popa, folka i introspektivnih tekstova. Turneju je nastavio 17. srpnja nastupom ispred kluba Rockatansky u Makarskoj, a već sljedećeg dana, 18. srpnja, nastupio je na Zlarin Street Music Festivalu.

Rujanski dio turneje otvorili su Smrdljivi Martini, ovogodišnji dobitnici nagrade Veliki prasak godine, koncertom 5. rujna u zabočkom Regeneratoru. U nastavku turneje pridružile su im se Gradske Bitange, a bendovi su zajedno nastupili u Kninu te pred zadarskom publikom na koncertu održanom u koprodukciji Urbofona i Rock&Offa.

Upravo je zajednički dio turneje izvođačima pružio priliku ne samo za predstavljanje vlastite glazbe novoj publici nego i za povezivanje s drugim bendovima, organizatorima i lokalnim glazbenim scenama.

- Na Touru nam je bilo odlično, posebno iz razloga što smo stage dijelili s dobrim prijateljima iz benda Smrdljivi Martini. Smatramo da je taj koncept odlična ideja za širenje dometa među alternativnom publikom u mjestima udaljenim od žarišta alternativne scene - istaknuli su iz benda Gradske Bitange.

Pozitivne dojmove s turneje dijele i Smrdljivi Martini:

- Na Rock&Off Touru smo svirali u Zaboku, Kninu i Zadru. Provod u svakom gradu bio je odličan, odlično smo primljeni od organizatora. Takvi koncerti izvan Zagreba zapravo su nam i najdraži jer uvijek upoznamo nove ljude s kojima se trudimo razvijati poznanstva i odnose za neke buduće svirke i druženja. Rock&Off Tour odlična je ideja, kako za nas, mlade bendove, tako i za klubove izvan Zagreba.

Nastao kao produžetak Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, Rock&Off Tour iz godine u godinu potvrđuje svoju ulogu u razvoju domaće glazbene scene. Kroz nastupe u različitim sredinama izvođačima pruža priliku za stjecanje koncertnog iskustva, upoznavanje nove publike i širenje vlastite glazbene priče, dok publici omogućuje da među prvima otkrije nova imena koja oblikuju budućnost hrvatske alternativne i nezavisne glazbe.

- Glavni cilj Rock&Off Toura od starta je bio sustavni rad na terenu, a ne samo dodjela priznanja u obliku statue. Ciljano ulažemo u logistiku kako bi mladi autori i izvođači dobili profesionalne uvjete za rad izvan matičnih sredina, a lokalni klubovi kontinuitet kvalitetnog programa. Posebno nas veseli što iz godine u godinu vidimo konkretne rezultate jer regionalna klupska mreža jača, izvođači stječu prijeko potrebno koncertno iskustvo, a publika u manjim sredinama dobiva izravan uvid u najaktualnije trendove domaće nezavisne scene. To je ulog u dugoročnu održivost kompletne glazbene industrije koji ćemo nastaviti razvijati i u narednim sezonama. Hvala svim organizatorima koji su ugostili turneju, svim ovogodišnjim izvođačima i svima koji su financijski omogućili da se turneja održi - istaknuli su organizatori.

Završetkom ovogodišnjeg Toura priča Rock&Offa ne staje. Uskoro počinje nova sezona Glazbene novinarske nagrade Rock&Off, koja će ponovno okupiti glazbene novinare iz cijele Hrvatske u izboru izvođača i izdanja koja su obilježila godinu na domaćoj rock&off sceni.

Osnivač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a producent turneje Unison, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH.