FOTO ABOP i M.O.R.T s najviše Rock&Off nagrada, evo tko je slavio i tko je sve bio na dodjeli

Nagrada Rock&Off i osmu je godinu zaredom potvrdila status najboljeg tuluma u gradu, okupivši na jednom mjestu dobitnike, nominirane, izvođače i brojne goste koji su neviđenom energijom slavili najbolje od domaće rock&off scene 2025. godine.
Zagrebačka Tvornica kulture još je jednom bila epicentar autentične glazbe, strasti i zajedništva koje Rock&Off od samih početaka njeguje.
Tijekom večeri dodijeljene su nagrade u 11 kategorija, uključujući i posebno emotivnu nagradu za životno djelo, a publika je saznala i koji je izvođač kući odnio najviše prestižnih kipića.
ABOP i M.O.R.T. kući odnose po dvije statue. ABOP su slavili u kategorijama Tportalova nagrada publike i Off&Off izvođač godine, dok su M.O.R.T. proglašeni Koncertnim izvođačem godine i Rock&Off izvođačem godine. „Boutique Pop, Vol. 1“ Mayalesa proglašen je Albumom godine, dok je titulu Pjesme godine osvojio Goran Bare zahvaljujući singlu „Moja jedina“. Rap&Off izvođač godine je Kandžija, Pop&Off izvođač godine su po mišljenju žirija ManGroove, a Chui kući odnosi statuu za Jazz&Off izvođača godine.
Posebnu pažnju privukla je kategorija Veliki prasak godine, nagrada s financijskom potporom. Titulu Velikog praska godine osvojili su Smrdljivi Martini. Uz statuu, pobjednika je HDS ZAMP nagradio i s ukupno 1.500 eura, sredstvima izdvojenima iz Fonda za promociju autorstva i autorskog prava, čime se dodatno potiče razvoj novih i perspektivnih glazbenih imena. Svi nominirani iz ove kategorije odlaze i na Rock&Off Tour.
Jedan od najljepših trenutaka večeri bilo je uručenje Rock&Off nagrade za životno djelo Maxu Juričiću, glazbeniku čiji je opus ostavio neizbrisiv trag na hrvatskoj glazbenoj sceni. Dugotrajan pljesak i snažne emocije u dvorani još su jednom potvrdili koliko je njegovo stvaralaštvo važno i cijenjeno. Nagradu mu je uručila Uršula Najev, a Max Juričić je sa svojim bendom Plesač sporog stepa predstavio presjek svoje karijere.
Glazbeni dio večeri bio je također impresivan – na pozornici su se redom izmjenjivali BluVinil, Gradske bitange, Kandžija, Let 3, LHD, Maali, ManGroove, Mimika Orchestra, Smrdljivi Martini i Tidal Pull. Za sam kraj, Brkovi su publici priredili koncert iznenađenja, pretvorivši dodjelu u nezaboravnu koncertnu feštu.
Slavlje se nakon službene dodjele nastavilo na službenom after partyju u režiji Disco sekcije KSET-a, kluba koji ove godine obilježava velikih 50 godina postojanja. Dodjelu nagrada Rock&Off vodili su Martina Validžić, Daniel Bilić i Matko Antonović.
