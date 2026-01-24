Obavijesti

FOTO ABOP i M.O.R.T s najviše Rock&Off nagrada, evo tko je slavio i tko je sve bio na dodjeli

Nagrada Rock&Off i osmu je godinu zaredom potvrdila status najboljeg tuluma u gradu, okupivši na jednom mjestu dobitnike, nominirane, izvođače i brojne goste koji su neviđenom energijom slavili najbolje od domaće rock&off scene 2025. godine.
Zagreb: U Tvornici kulture održana je dodjela nagrade "Rock&Off"
Zagrebačka Tvornica kulture još je jednom bila epicentar autentične glazbe, strasti i zajedništva koje Rock&Off od samih početaka njeguje. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zagrebačka Tvornica kulture još je jednom bila epicentar autentične glazbe, strasti i zajedništva koje Rock&Off od samih početaka njeguje.
