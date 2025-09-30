Obavijesti

SUDARIO SE S POLICIJOM

Završio u bolnici: Josh Hartnett imao prometnu nakon snimanja

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Rocco Spaziani

Auti su značajno oštećeni, ali srećom nitko od putnika nije bio ozbiljnije ozlijeđen. No on, njegov vozač i policajac iz službenog vozila su odvezeni u bolnicu iz predostrožnosti

Glumac Josh Harnett (47) imao je nezgodu dok se vraćao kući sa seta snimanja Netflixove serije. Naime, njegov SUV sudario se s patrolnim vozilom Kraljevske Newfoundlandske policije u St. John’su. Sve se odigralo prošli četvrtak u jedan sat ujutro. Hartnett nije vozio. Auti su značajno oštećeni, ali srećom nitko od putnika nije bio ozbiljnije ozlijeđen. No on, njegov vozač (59) i policajac iz službenog vozila su odvezeni u bolnicu iz predostrožnosti.

"Trap" Rome Photocall
Foto: Rocco Spaziani

- Brzo su pušteni iz bolnice, a Josh se već vratio svojim obavezama - rekao je njegova glasnogovornica za Page Six.

Inače, Hartnett u St.John'su od kolovoza snima Netflixovu seriju o malom ribarskom gradu pod opsadom misterioznog morskog stvorenja. U glumačkoj postavi su i Willow Kean, Ruby Stokes, Rohan Campbell i Kaleb Horn. Snimanje serije nije prekinuto zbog tog incidenta.

JESTE LI GLEDALI? U novom kino hitu svira i ova pjesma s naših prostora! A Josh Hartnett ubija motornom pilom
U novom kino hitu svira i ova pjesma s naših prostora! A Josh Hartnett ubija motornom pilom

Josha Hartnetta nekad smo gledali u filmovima 'Pearl Harbour', 'Pad Crnog jastreba' i '40 dana bez komada', ali se prije dva desetljeća povukao iz javnosti. Prije dvije godine vratio se blockbusterima pa smo ga tako gledali u 'Oppenheimeru'.

PIXSELL
PIXSELL | Foto: PIXSELL, REUTERS

Svojedobno je rekao kako nije nestao iz filmske industrije već je odbio glumiti u razvikanim filmovima te se posvetio mirnom obiteljskom životu.

PRIORITETI Hartnett: Otkad sam otac, ne biram u kojim ću filmovima biti
Hartnett: Otkad sam otac, ne biram u kojim ću filmovima biti

- Žalim samo jer sam svojedobno, na samim počecima karijere, odbio glumiti u filmu 'Brokeback Mountain' - rekao je Hartnett, jer je time izgubio priliku poljubiti Jakea Gyllenhaala te je tu ulogu kasnije dobio Heath Ledger.

OSTALO

