Finale u Lisabonu: Tko će pobijediti na Eurosongu 2018.?

Ieva Zaismaukaite boje Litve 'branila je pjesmom 'When We're Old'.

Foto: Screenshot Youtube

Slovenka Lea Sirk svoju je domovinu predstavila pjesmom 'Hvala, ne'. Šarmantna Lea u Lisabon je povela i svoju djecu.

Foto: Screenshot Youtube

Španjolsku su predstavile Amaia i Alfred pjesmom 'Tu Cancion'. Amaia je najmlađa predstavnica na Eurosongu.

Foto: Screenshot Youtube

Natjecanje je otvorio ukrajinski predstavnik Melovin koji je otpjevao pjesmu 'Under The Ladder'. Inače, on je pobjednik ukrajinskog 'X.Factora'.

Foto: Screenshot Youtube

Finale, baš kao i oba polufinala, vode četiri atraktivne dame - Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela i Sílvia Alberto. Spektakl u Lisabonu započeo je mimohodom zastava.

Foto: Screenshot Youtube

FINALE UŽIVO MOŽETE PRATITI OVDJE:

Nakon mjeseci praćenja nacionalnih izbora, predstavljanja pjesama i proba, večeras će u lisabonskoj Altice Areni biti proglašen pobjednik 63. Eurosonga.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199639 / ]

Svaka od dvije polufinalne večeri iznjedrila je po deset finalista kojima će se pridružiti šest izravnih finalista – domaćin Portugal i pet 'velikih' zemalja - Italija, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka.

O pobjedniku ovogodišnjeg natjecanja odluku će donijeti publika i žiri iz 43 zemlje sudionice, bez obzira nastupa li neka od njih u finalu ili ne.

Ove godine po prvi put će žiriji glasati u tzv. “eksponencijalnom” modelu kojim će se umanjiti značaj pojedinačnog mišljenja članova žirija, što bi u konačnici moglo rezultirati donekle transparentnijim i poštenijim glasanjem, piše Eurosong.hr.

Finale, raspored izvođenja pjesama.

1. Ukrajina : Melovin - 'Under The Ladder'

2. Španjolska: Amaia y Alfred - 'Tu Cancion'

3. Slovenija: Lea Sirk - 'Hvala, ne'

4. Litva: Ieva Zaismaukaite - 'When We're Old'

5. Austrija: Cesar Samspn - 'Nobody But You'

6. Estonija: Elina Nechayeva - 'La Forza'

7. Norveška: Alexander Rybak - 'That's How You Write a Song'

8. Portugal: Claudia Pascoal - 'O Jardim'

9. Ujedinjeno Kraljevstvo: SuRie - 'Storm'

10. Srbija: Sanja Ilić & Balkanika - Nova Deca

11. Njemačka - Michael Schulte - 'You Let Me Walk Alone'

12. Albanija - Eugent Bushpepa - Mall

13. Francuska - Madame Monsieur - Mercy

14. Češka - Mikolas Josef - Lie To Me

15. Danska - Rasmussen - Higher Ground

16. Australija - Jessica Mauboy - We Got Love

17. Finska - Saara Aalto - Monsters

18. Bugarska - EQUINOX - Bones

19. Moldavija - DoReDos - My Lucky Day

20. Švedska - Benjamin Ingrosso - Dance You Off

21. Mađarska: AWS - 'Viszlát nyár'

22. Izrael: Netta - 'Toy'

23. Nizozemska: Waylon - 'Outlaw in ‘Em'

24. Irska: Ryan O’Shaughnessy - 'Together'

25. Cipar: Eleni Foureira - 'Fuego'

26. Italija: Ermal Meta i Fabrizio Moro - 'Non Mi Avete Fatto Niente'

Podsjetimo, naša predstavnica Franka Batelić (25) nastupila je u prvoj pollufinalnoj večeri, ali nije izborila prolazak u finale.

- Kako sam već puno puta rekla, samo stati na eurovizijsku pozornicu i pjevati pred milijunima gledatelja, za mene je velika pobjeda! Poznato je da je prvo polufinale bilo toliko jako i drago mi je sto sam bila njegov dio. Mjeseci rada su iza nas i ponosna sam na sve koji su uz mene na tom putu. Zahvaljujem svima koji su glasovali za nas i nadam se da vas nisam razočarala - rekla je Batelić netom nakon nastupa.

Tema: Muzika