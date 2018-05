Dujmić: ‘Bolje bismo prolazili da su pjesme na hrvatskom’

Potpuno je drukčija energija pjevača kad pjeva na svom jeziku ili kad pjeva na engleskom. Zato mislim da bi bilo puno bolje kad bi naši predstavnici na Eurosongu pjevali na hrvatskom, rekao je Rajko Dujmić (63).

Franka Batelić (25) s pjesmom “Crazy” nije prošla u današnji finale Eurosonga. Otprilike su takav rasplet, odnosno oproštaj u polufinale i prijevremeni povratak iz Lisabona predviđali i Slovencima i Srbima. No oni su u četvrtak, iako su po prognozama bili pri dnu plasmana, ipak prošli u finale. Za razliku od Batelić, oni nisu pjevali na engleskom jeziku nego na slovenskom i srpskom.

- Bilo je najbolje kad smo imali Doru i pjesme bile na hrvatskom da cijeli narod razumije što pjeva. Tada se i izvođaču lakše uživjeti u pjesmu i ona vrlo brzo može postati hit, a to se onda na Eurosongu osjeti. Može se eventualno ubaciti koji stih na engleskom, čisto da se i strancima približi malo pjesma, ali ne da cijela bude na engleskom - dodao je Dujmić.

Taj je recept primijenio u pjesmu “Rock me”, za koju je skladao glazbu, a tekst napisao Stevo Cvikić. S njom je grupa Riva pobijedila na Eurosongu 1989. godine u Lausannei... Da bi trebali pjevati na hrvatskom, smatra tekstopisac i skladatelj Nenad Ninčević (57).

- Trebali bi forsirati naš izvorni zvuk i jezik. Ako imamo nešto posebno, a imamo mediteranski melos, onda je to drugima pomalo egzotično i s time bismo se trebali predstavljati. Možemo se mi hvaliti kako imamo dobar izgovor engleskog, ali ipak to nije to. Franka je bila sjajna, ali mislim da bi bilo bolje da se pjeva na hrvatskom - objasnio je Ninčević. Engleskog bi se i dalje držala Emilija Kokić (50). Pobijedila je pjesmom na hrvatskom, ali ne misli da bi to trebala biti prednost na Eurosongu.

- Ja ipak volim razumjeti o čemu netko pjeva i mislim da je zato bolje da se pjeva na engleskom. Osim toga, ima nekih jezika koji su melodičniji pa su onda te zemlje samim time u prednosti, poput Francuske ili Italije. Neki su jezici ‘tvrdi’ i nisu baš pjevni - rekla je Emilija Kokić.

