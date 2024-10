Zayn objavio emotivnu objavu i oprostio se od svog kolege

Od preminulog bivšeg člana One Directiona, Liama Paynea, oprostio se i njegov kolega Zayn Malik. Posvetio mu je emotivnu objavu na svojim društvenim mrežama.

- Liame, uhvatio sam se kako pričam naglas s tobom, nadajući se da me možeš čuti. Ne mogu se oteti pomisli da je bilo još toliko razgovora koje smo trebali imati u našim životima. Nikada ti nisam stigao zahvaliti što si me podržavao kroz neke od najtežih trenutaka u mom životu. Kad mi je kao 17-godišnjem djetetu nedostajao dom, uvijek si bio tu s pozitivnim pogledom i ohrabrujućim osmijehom i davao mi do znanja da si moj prijatelj i to sam jako volio", napisao je Zayn.

Iako si bio mlađi od mene, uvijek si bio razumniji od mene, bio si odlučan, pun mišljenja i nije te bilo briga što ćeš ljudima reći kada su u krivu. Iako smo zbog toga nekoliko puta imali nesuglasice, uvijek sam te potajno poštovao zbog toga.

Što se tiče glazbe, Liam, bio si najkvalificiraniji u svakom smislu. U usporedbi s tobom, nisam znao ništa, bio sam početnik, a ti si već bio profesionalac. Uvijek sam znao da, bez obzira na to što će se dogoditi na pozornici, da se možemo osloniti na tebe. Kad si otišao, izgubio sam brata.

Ne mogu ti opisati što bih dao da te mogu još jednom zagrliti i oprostiti se s tobom, da ti kažem da sam te jako volio i poštovao. Zauvijek ću čuvati naše uspomene. Nema tih riječi koje bi objasnile kako se sada osjećam, osim uništeno. Gdje god da si sada, nadam se da si dobro i da znaš koliko si voljen. Volim te, brate - napisao je Zayn.