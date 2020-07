Zbog Dujmića je nastao kaos u bolnici: 'Došao sam na hitnu, a doktor me počeo vrijeđati...'

Prema prikupljenim informacijama proizlazi da se danas u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu dogodio incident, na način da je pacijent nasrnuo na zdravstvenog radnika KBC-a Zagreb, kažu iz bolnice

<p>Na hitnom prijemu KBC-a Zagreb danas je izbio incident. Šef hitnog prijema prof. <strong>Ivan Gornik</strong> unio se u lice poznatom hrvatskom glazbeniku i skladatelju <strong>Rajku Dujmiću</strong> (65), tvrdi glazbenik, koji je medicinskom osoblju i pacijentima zagrebačke bolnice priredio pravi spektakl. Imao je zakazan termin kod svog doktora <strong>Darka Marčinka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rajku prošle godine nije bilo dobro pa je otišao u bolnicu</strong></p><p>Naime, došlo je do nesporazuma pa se Dujmić uzrujao kada mu je prof. Ivan Gornik, navodno rekao kako ne pripada na hitnu, nego na psihijatriju. Dujmić tvrdi da ga je liječnik izvrijeđao. </p><p>- U tom trenutku, dok je on vikao na mene, sestre su se obratile mojoj ženi. Govorile su joj da zašto je još uvijek sa mnom - jadao nam se glazbenik i nastavio:</p><p>- To nikad nisam doživio. Nakon toliko pjesama, neka on obavi toliko operacija. A to je 1800 pjesama, onda se može razgovarati sa mnom. I profesor sam, završio sam Akademiju, a on je mogao završiti ovu svoju školu medicinsku - ljutio se Dujmić. Pjevač je nedavno zbog prijetnji supruzi osuđen na godinu dana uvjetnog zatvora. </p><p>Unatoč tome što nam je Dujmić ispričao kako je za sve kriv doktor, koji je izgleda samo htio uvesti reda, iz bolnice pričaju suprotno. Na upit Večernjeg lista ravnatelju KBC-a Zagreb, prof.dr.sc. Anti Ćorušiću da im komentira događaj dobili su odgovor kako ".....prema prikupljenim informacijama proizlazi da se dana 9. srpnja 2020. godine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijamu dogodio incident, međutim na način da je pacijent nasrnuo na zdravstvenog radnika KBC-a Zagreb."</p>