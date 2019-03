Zbog Karleuše? Ognjen Vranješ podnio zahtjev za razvod braka

Iako se nogometaš Ognjen Vranješ (29) trudio da nakon seks skandala sa srpskom folk pjevačicom Jelenom Karleušom (40) popravi odnose sa suprugom Danijelom, izgleda da mu to ipak nije uspjelo. Kako prenosi srpski Kurir, Vranješ i Danijela navodno se razvode.

[video: 1203386 / Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ šetaju Grčkom]

- Ognjen i Danijela dogovorili su se da stave točku na svoj brak. Nakon skandala s Jelenom Karleušom odlučili su se razvesti, a Vranješ se već savjetovao s odvjetnikom i podnio zahtjev za razvod braka - otkrio je dobro upućen izvor za srpske medije.

Foto: Instagram

I ne samo to, izvor blizak nogometašu navodno tvrdi da je Vranješ već prekrio tetovažu koju je stavio upravo u čast svojoj supruzi. Naime, on je ina prsima istetovirao njezino ime, a sada je, kako barem tvrde srpski mediji, tetovažu pretvorio u nešto drugo jer je s njihovim brakom gotovo.

Foto: Instagram

Još uvijek nije poznato je li Karleuša razlog zbog kojeg je Vranješ zatražio rastavu, ali iz srpskih je medija potvrđeno da su se nesuglasice pojačale nakon što su u javnost 'procurile' eksplicitne fotografije, snimke i poruke koje je Jelena navodno slala Vranješu s kojim se potajno viđala mjesecima.

Prema tadašnjem pisanju Kurira, Vranješova žena na samom je početku za sve krivila srpsku pjevačicu. Naime, Danijela je navodno znala za suprugov preljub, ali je o svemu odlučila šutjeti.

- Svi obiteljski prijatelji znaju da on vara Danijelu. Ona je upućena u svaku njegovu aferu. I za Ognjenovu romansu s Karleušom je znala od početka. Bunila se, ali je zaključila da je bolje da šuti - za srpske je medije tada otkrio izvor blizak obitelji Vranješ.

Foto: Instagram

Danijela je bila ljutita jer je Ognjen tijekom njihove navodne afere bio spreman razvesti se zbog Karleuše, a tvrdila je i to da je srpska folk pjevačica prijetila njezinom mužu i obitelji.

Foto: Privatni album

- Nepravedno je što sam ja uvijek žrtveni jarac. Elementi koji su privatni i nisu sportski ne trebaju imati bilo kakav utjecaj na karijeru bilo kojeg sportaša, ali… Eto, recimo, Кarim Benzema je bio uključen u mnoge pravne istrage, postoji zapis o seksu s malom prostitutkom, ali on je još uvijek u timu Real Madrida? Hoćemo li reći da je Real, u usporedbi s Anderlechtom, mali klub? Ono što doživljavam kao nepravedno je to da se greške koje napravim uvijek uvećavaju. Ja sam sada žrtveni jarac, to nije pravedno - komentirao je Vranješ nedavno čitavu situaciju za belgijske medije.

I dok je Vranješ javno potvrdio da su on i Karleuša uistinu bili u tajnoj vezi. Karleuša i dalje negira sve glasine o njihovoj navodnoj aferi, a zbog svega što se dogodilo navodnog ljubavnika čak je i tužila.

Foto: Instagram

- Potpisala sam još 40 pravnih punomoćja za tužbe i krivične prijave, što čini ukupan broj od 160 tužbi. Ne moram objašnjavati koliko su mi zla učinili, ugrozili moj život, udarili na obitelj, muža i djecu, na karijeru, dostojanstvo i moja ljudska prava. Svaku dobivenu tužbu i cifru dobivenog novca objavit ću javno - napisala je uz video na kojem je pokazala tužbe na račun pojedinih srpskih medija, ali i samog Vranješa.

Pratite nas na našem Instagram profilu!