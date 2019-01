Oglasio se i Vranješ: Izjavama provocira Karleušinog supruga

Životna drama pjevačice Jelene Karleuše (40) se nastavlja. Da provokacijama nije kraj, još jednom dokazuje Ognjen Vranješ (29), koji je svojim komentarima dao do znanja da se ne boji Karleušinog supruga Duška Tošića (34).

Foto: Instagram

Naime, Ognjen je na društvenu mrežu stavio svoju fotografiju ispod koje se pojavio zanimljiv komentar na koji se on nije libio ne odgovoriti.

Foto: Schreeenshot

- "Pi*ko, platit ćeš mi kad dođem iz Japana za sve što proživljavamo" - pisalo je u opisu nogometaševe fotografije.

Mnogi su odmah protumačili da je pratitelj komentirao Ognjenovu fotografiju u Duškovo ime, no izgleda kako se ipak zabunio i napravio grešku jer je Karleušin suprug trenutačno u Kini.

Foto: Privatni album/instagram

Usprkos tome što nakon afere sa Karleušom Ognjen nije odgovarao na ovakve prozivke ovog puta se predomislio pa je napisao:

- "Čekaj, brate, iz Kine ili Japana, hajde dogovori se sam sa sobom" - poručio je nogometaš, a nakon njegovog komentara nastavili su se brojna mišljenja ljudi koji su poručili da Ognjen provocira Duška.

Foto: Privatni album

I nakon stotinjak komentara napada na Vranješa, on se dalje nije oglašavao niti se javljao na komentare.

Dok se Vranješ zabavlja sa komentarima pratitelja, Jeleni nije ni malo lako. Folk diva nedavno se vratila u Srbiju, a kako tamošnji mediji prenose, s tonske probe za dodjelu glazbenih nagrada Music Award Ceremony odjurila je i to u suzama.

Razlog je, kako Kurir piše, svađa sa suprugom koji se preko telefona derao na nju. Iako je godinama djelovala kao jaka i sigurna žena, ovaj poziv ju je dodatno slomio.

Foto: Privatni album

Razgovor je navodno trajao samo nekoliko minuta, a pjevačica je cijelo vrijeme šutjela. Po Jeleninom licu ostali su vidjeli kako vijesti nisu dobre i da je na rubu suza. Nakon što je shvatila da ju svi gledaju, pjevačica se sklonila u stranu i počela vikati i plakati.

- Ovaj skandal je narušio Duškovu reputaciju, a nogometaš se uplašio da će to utjecati na njegov ugovor, koji bi mu trebao donijeti osam i pol milijuna eura godišnje i trajati do 2021. godine. On je zahtijevao od Jelene da se odmah pokupi i dođe kod njega kako bi odlučili što će biti s njima. Njoj je to vrlo teško palo jer otkad se sve ovo dogodilo, stalno trpi psihička zlostavljanja i ucjene od Duška, a to jako teško podnosi - objasnio je izvor koji je sve to promatrao.