Radnja je to nove Netflixove serije \u201cThe Queen\u2019s Gambit\u201d, koja je u ni dva mjeseca zaludila svijet. Iako su de\u017eurni du\u0161ebri\u017enici govorili kako serija ne\u0107e uspjeti jer \u0107e je gledati samo zaljubljenici u \u0161ah, grdno su se prevarili. Osim sa \u0161ahistima, Beth se bori i s vlastitim demonima poput ovisnosti, a imala je problema i s mentalnim zdravljem.

S obzirom na to da se ova pri\u010da vrti oko Beth, nemogu\u0107e je ne spomenuti i mladu glumicu, koja ju je utjelovila. Radi se o Anyi Taylor-Joy (24). Nije joj to bio veliki zalogaj jer je ve\u0107 imala uloge u kojima su se njezini likovi borili s raznim \u201cdemonima\u201d. Zadr\u017eimo se nakratko jo\u0161 na \u201cThe Queen\u2019s Gambit\u201d, zbog koje je od kraja listopada, kad je bila premijera na Netflixu (i jo\u0161 je najgledanija serija na tom kanalu), porasla prodaja \u0161aha u svijetu, a pretrage za rije\u010d \u201c\u0161ah\u201d, odnosno za pitanje \u201ckako igrati \u0161ah\u201d udvostru\u010dile su se na Googleu od listopada do studenog.

Serija je napravljena po istoimenom romanu Waltera Tevisa objavljenom 1983. Za Anyu se saznalo zbog uloge opsjednute djevojke u horor filmu \u201cVje\u0161tica\u201d, igrala je i 2016. u filmu \u201cPodvojen\u201d u kojem je bila oteta tinejd\u017eerica Casey, a glumila je i u nastavku, filmu \u201cGlass\u201d. Po\u010detkom godine imala je prili\u010dno zatrpan raspored jer je pod redateljskom palicom Autumn de Wilde (50) osuvremenila Emmi Woodhouse, antijunakinju iz romana Jane Austen iz 1815. godine. Osim u filmu \u201cEmma\u201d i seriji \u201cThe Queen\u2019s gambit\u201d, Taylor-Joy pojavljuje se u jo\u0161 dva ovogodi\u0161nja filma - \u201cNovim mutantima\u201d i \u201cHere Are the Young Men Jen\u201d. Dakle, imala je posla kao u pri\u010di.

Ipak, dok je snimala \u201cEmmu\u201d, imala je nisko samopouzdanje.

- Jednog dana uhvatio me napadaj panike. Bilo je to vrijeme intenzivnog snimanja, bila sam u svim mogu\u0107im scenama i uz snimanje poku\u0161avala nau\u010diti razli\u010dite vje\u0161tine. Zahvaljuju\u0107i svima na setu koji su mi tad pristupili s ljubavlju, potrajalo je to samo pola sata, ali mene je i dalje proganjao osje\u0107aj da sam odgodila snimanje za pola sata - istaknula je.

O sebi nema lijepo mi\u0161ljenje, misli da nije lijepa i da ne bi trebala biti u filmovima.

- De\u010dko me upozorio da bi ljudi mogli misliti kako sam bezobrazna \u0161to ovo sve govorim, ali jednostavno mislim da izgledam \u010dudno - poru\u010dila je Anya.