Zbog nje je nastao jedan od najvećih hitova svih vremena

Imala je samo 17 godina kad se popularni pjevač ludo zaljubio u nju, dok je ona bila u sretnoj vezi. Ipak su nešto kasnije prohodali, ali je ona ubrzo požalila

<p>Čak i danas kad je prošlo 40 godina od nastanka najvećeg hita, Sharona Alperin ne može izbjeći pitanja o tome kako je nastala pjesma koja nosi njezino ime.</p><p>- Moj dragi bože, već četiri desetljeća svaki dan deseci tisuća ljudi širom svijeta čuju moje ime iz zvučnika - kaže Alperin, a onima koji ju ne poznaju, kad se predstavi imenom, nemaju vjerojatno pojma da je ona BAŠ TA Sharona. Ona je žena zbog koje se nekad davno proslavio bend 'The Knack's' s pjesmom 'My Sharona'. Zapravo vođa benda Doug Fieger posvetio joj je stihove kad je njoj bilo 17, a njemu 26.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>- Kad ljudima kažem da sam to ja, mnogi mi ne vjeruju", kaže Sharona koja je danas agentica za luksuzne nekretnine u Los Angelesu. Također, kaže da je upravo ona na fotografiji omota singlice 'My Sharona', odjevena u bijelu potkošulju i traperice. Singlica je objavljena u travnju 1979. godine i već do lipnja postala je zlatna jer je prodana u 500.000 primjeraka - piše Wall Street Journal. Pjesma zapravo nikad nije ni prestala biti hit. Ben Stiller ju je iskoristio u urnebesnoj sceni u 'Reality Bites', svom redateljskom debiju iz 1994. godine posvećenom Generaciji X. Bend 'Nirvana' obradio ju je u 'grunge' verziji, a George W. Bush uvrstio ju je na svoju iPod play-listu u predizbornoj kampanji 2005. godine. Hipsterski bendovi, kao što je 'Royal Blood' obradili su ovu pjesmu, a ona se i dalje može često čuti na stanicama koje puštaju klasični rock, no često je se netko sjeti i uvrsti u svoju play-listu na streaminzima ili na partyjima.</p><p>- Prije sam, kad bih srela mlađe cure, znala reći – 'Čuj, samo da znaš, dobila si ime po meni, a one bi mi to i potvrdile, jer su rekle da su roditelji obožavali tu pjesmu - rekla je. </p><p>Capitol Records objavio je singl 'My Sharona' u isto vrijeme kad i prvi LP album benda 'The Knack's'. Bend je počeo u Los Angelesu. Na poleđini je fotografija četvorice mršavih članova benda koji poziraju pred starom kamerom, kao da su spremni za nastup u showu Eda Sullivana kod kojeg su gostovali i 'Beatlesi' i odsvirali hit 'Twist and Shout'. I oni su, kao i mnogo godina kasnije 'The Knack's', bili bend koji je potpisao ugovor s Capitol Recordsom za američko tržište. Iako se ova dva benda baš ni po čemu nisu mogla usporediti, naročito ne po slavi, Billboard je pohvalio energiju koju je imala pjesma benda 'The Knack's' naročito jer je pjesma imala oštriji zvuk kakav je odgovarao novom valu.</p><p>- To je bilo samo veliki hit, koji je bio dovoljno dobar da ga se emitira na radijskim postajama, ali zapravo pop pjesma koja je podsjećala na klasične hitove koji su dolazili iz Velike Britanije. Imala je odličnu energiju, tu agresivnu gitaru - govori <strong>Simon Glickman</strong> glavni urednik časopisa HITS. Gitarist Berton Averre, osmislio je zaraznim rifom koji je slušateljima ostao desetljećima u uhu.</p><p>- Slušao sam u to vrijeme drugi album Elvisa Costella,"This Year's Model' i bubnjevi u pjesmi 'Pump It Up' su bili sasvim primarni - kaže Mr. Averre, čija je solo gitara ispunila većinu druge polovice pjesme.</p><p>- Uzeo sam u ruke gitaru i odvirao nešto najjednostavnije moguće i da bude staccato – što je više moguće odvojeno." "My Sharona" je do kolovoza dosegla 1. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici i ostala tamo šest tjedana. "Non stop se vrtjela. Najprije bi ju čula na aerodromu, pa onda u avionu, a onda kasnije u taksiju. Onda bi došla u hotel, a tamo je pjesmu svirao hotelski bend - govori Sharona Alperin. "Get the Knack" album postao je platinast i prodan je u milijun primjeraka. Fieger se ludo zaljubio u Sharonu koja je pak počela dolaziti na njihove koncerte u losanđeleške klubove poput 'Troubadour' i 'Starwood', još i prije no što je bend potpisao ugovor s izdavačkom kućom. Kaže da ju je pjevač ganjao više od godinu dana, ali je ona, u vrijeme kad je pjesma objavljena, bila u sretnoj vezi s drugim dečkom.</p><p>- Zato je Fieger napisao i drugu pjesmu koja se zvala 'Frustrated' i (She's So) Selfish' (Ona je tako sebična), te još nekoliko pjesama misleći pri tome na mene - kaže danas Sharona Averre. Njegove pjesme su bile toliko sugestivne da neke stihove ni danas ne bi podnio ni Google. Fieger je umro 2010. godine, no kako je govorio, tad je, iako je bio devet godina od Sharone, pisao pjesme s pozicije zaljubljenog 14-godišnjaka.</p><p>- Bio je to album koji je prštao od hormona - govori urednik Glickman. Fieger je konačno zaveo Sharonu i hodali su 3-4 godine. Bend je objavio i drugi album '... But the Little Girls Understand' iz 1980. godine, na kojem je Sharonin profil bio na naslovnici, ali ovaj LP nije ih proslavio kao prvi. Alperin kaže da je pohađala ješivu iako se njezina fotografija mogla vidjeti u izlogu svake prodavaonice ploča, kao i na plakatima.</p><p>Ima li posesivnije riječi od 'moja'? Kad nekog zovete 'mojim', kaže Sharona. Udala se kasnije za nekog drugog čovjeka. Terri Nunn iz benda 'Berlin' na vjenčanju joj je pjevao njihov hit iz filma 'Top Gun' – pjesmu 'Take My Breath Away'. Danas je Sharon Alperin samohrana majka s kćerkom Eden koja je na koledžu i sinom Adamom koji studira. Njezino ime Sharona je zapravo srednje ime, a pravo ime joj je Eve, ali ga nikad nije koristila, osim što joj piše u službenim dokumentima.</p><p>Godine 2002. pokrenula je web-stranicu mysharona.com s nekretninama i odmah je na svoju mail adresu dobila desetke mailova od fanova ove pjesme – od onih simpatičnih, do stvarno groznih. Jedan dan, dok je pokazivala nekretninu stigao joj je paket s pismom na šest stranica i tri njezine fotografije s omota singlice, s molbom da ih sve potpiše i vrati pošiljatelju. Potpisala ih je.</p><p>- Ljudi su me često pitali – 'pa zašto si prekinula s Dougom?'. Rekla sam im da bi rado bila svoja Sharona - kaže Alperin. Tisuće pjesama nastale su zahvaljujući zaljubljenim autorima stihova. Deseci pjesama imale su pravo ime žene u naslovu, a mnoge su dobile pseudonim. Neil Sedaka proslavio se 1959. godine s pjesmom 'Oh! Carol' svojoj prvoj djevojci Carole King s kojom je bio kao tinejdžer. </p><p><br/> <br/> - Sweet Caroline", bila je hit Neila Diamonda deset godina kasnije i zapravo ju je posvetio Caroline Kennedy, kćer tadašnjeg američkog predsjednika Johna Kennedyja, koju je vidio kad je imala devet godina i kad je jašila konja na naslovnici časopisa 'Life' iz 1962. godine. Bila je to tako dječje nevina, predivna slika, odmah sam dobio inspiraciju za ovu pjesmu - rekao je. Pjesmu je otpjevao i za 50. predsjednikov rođendan, a ona je i postala himna Boston Red Soxa.</p><p>"Rosalita (Come Out Tonight)" hit je iz 1973. godine Brucea Springsteena. U svojoj biografiji napisao je da je „kao tinejdžer imao djevojku čija je majka prijetila da će tražiti za mene sudsku zabranu prilaska njezinoj kćeri, pa sam pjesmu posvetio Rosaliti kao poljubac za zbogom i posvetio ju svima onima koji smatraju da niste za njih dovoljno dobri." 'Rosanna' - hit bendfa 'Toto' iz 1982. godine zapravo je posvećen glumici Rosanne Arquette koja je hodala s klavijaturistom Steveom Porcaroom, a njezino je ime postalo poznato kad je tekstopisac David Paich napisao ovu pjesmicu koja je stigla do drugog mjesta Billboardovog Hot 100. gusy odu koja je dosegla broj 2 na Billboard Hot 100.<br/> <br/> </p>