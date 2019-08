Pozadina nezaboravih hitova: 'Macarena je nevjerna žena'

Hot in the City

Billy Idol (63) u pjesmi 'Hot in the City' iz 1982. pjevao je o vrućoj ljetnoj noći u New Yorku, u kojoj temperaturu dodatno podižu zgodne djevojke u kratkim haljinama. Kao dobar trik za dizanje popularnosti u ostalim američkim gradovima, postoje i druge verzije pjesme, u kojima Billy umjesto 'New York' vrišti 'Amarillo', 'Minneapolis' i New Heaven'.

Foto: Grgur Žučko/Pixsell

Summer od '69

Ovu su pjesmu napisali Bryan Adams (59) i njegov stalni suradnik Jim Vallance (67), a prvotno se trebala zvati 'Best Days of My Life'. Postojalo je nekoliko verzija pjesme, sve do one finalne koja je postala veliki hit.

Adams je u nekoliko intervjua rekao da pjesma ima dvojako značenje. Tako se '69 odnosi na 1969. godinu, kulturnu revoluciju i raspad Beatelsa. Međutim, isto tako govori o vođenju ljubavi u ljeto pa se 69 odnosi i na istoimenu seksualnu pozu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Lovely Day

Pjesmu 'Lovely Day' snimio je Bill Withers (81) u kojoj pjeva o lijepoj ženi. Na kraju pjesme Withers drži ton punih 20 sekundi, što je rekord za bilo koju pjesmu na američkoj top ljestvici. Ovaj se klasik smatra nenadmašnim, a neki misle kako ova pjesma tjera ružno vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Summer Nights

Kada čuju ovu pjesmu, mnogi će se sjetiti 'Briljantina', naročito filmske verzije. Također, svi su imali i neke ljetne romanse na koje ih najbolje podsjeća ova pjesma. Sigurno je da je uspjehu pridonijela i kemija koju su imale zvijezde 'Briljantina' - Olivia Newton-John i John Travolta u ulogama Sandy i Danny.

Foto: SIPA PRESS

Summertime Blues

Ovu je pjesmu napisao Eddie Cochran, koji je 1960. tragično stradao u prometnoj nesreći pa je njegova karijera nažalost trajala samo četiri godine. Cochranova se pjesma razlikuje od ostalih ljetnih pjesama u kojima akteri odmaraju i uživaju. Cochran pjeva o radniku koji radi cijelo ljeto kako bi zaradio dolar pa ne može ni na sastanak s djevojkom. 'Summertime Blues' postala je jedna od najobrađivanijih pjesama svih vremena, a lista onih koji su je obradili je impresivna - od Beach Boysa pa do Brucea Springsteena i grupe The Who.

Summer in The City

Ovaj je nezaboravni rock-klasik 1966. u originalu izvela grupa The Lovin' Spoonful, a poznata je i po verziji Joea Cockera.

U pjesmi se govori kako iako su ljudi 'polumrtvi' od vrućine, treba izaći van i plesati do zore.

Zanimljiva je činjenica da su između dvije solaže mudro iskorišteni razni urbani zvukovi, pogotovo trube automobila i zvuk pneumatske bušilice.

Summertime

'Summertime' je pjesma koju su 1991. izveli DJ Jazzy Jeff (54) i Fresh Prince (50), a postala je nenadmašni ljetni hit u kojem se svi mogu prepoznati - škola je gotova, ne radi se ništa osim plesanja, roštiljanja i igranja košarke s prijateljima.

Ova je pjesma pomalo nostalgična i vraća u stara vremena.

Macarena

Singl 'Macarena' objavio je 1994. španjolski pop duo Los del Rio, a zarazni ritam i slavni plesni koraci učinili su 'Macarenu' ključnim singlom za brojna obiteljska slavlja i okupljanja, čak i vjerska okupljanja. Ova pjesma zapravo govori o djevojci tog imena koja vara svog dečka s dva prijatelja dok je on u vojsci, što je pravo razočaranje, s obzirom na to da su na pjesmu o nevjernoj ženi i sponzoruši koja sanja o životu u New Yorku i novim muškarcima u svom životu tijekom godina zapravo svi plesali i veselili se.

Foto: screenshot/Youtube/Twitter

'Lambada'

'Lambadu' je izbacila francuska pop-grupa Kaoma kao prvi singl s albuma 'Worldbeat'. Prije točno 30 godina svi su plesali 'Lambadu' i pokušavali shvatiti što se to pjeva na portugalskom. Pjesma je zapravo obrada pjesme 'Llorando se fue' koju je originalno skladala, izvodila i snimila grupa Los Kjarkas iz Bolivije 1981.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Muzika