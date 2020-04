Zbog pandemije odgođena je premijera nastavka 'Top Gun'

Premijera nastavka holivudskog hita 'Top Gun' iz 1986. trebala je biti jedan od najvažnijih filmskih događaja ovog ljeta no pandemija koronavirusa to je pomaknula do prosinca.

Foto: Calimero Sport

U nastavku 'Top Gun: Maverick', Tom Cruise (57) se ponovno pojavljuje u ulozi samouvjerenog pilota američkog vojnog zrakoplovstva Petea "Mavericka" Mitchella - no ovaj put je instruktor letenja.

- Znam da su mnogi od vas čekali 34 godine. Na žalost još će malo potrajati. Top Gun: Maverick poletjet će u prosincu. Ostanite sigurno, svi vi - napisao je Cruise na Twitteru. Novi datum prikazivanja je 23. prosinca.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Top Gun je pretvorio Cruisea u holivudsku zvijezdu i taj je film u prvoj godini prikazivanja potukao sve druge po prihodima. Cruise se prošle godine neočekivano pojavio na festivalu Comic-Con u San Diegu i objavio da se snima nastavak.