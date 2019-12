Zbog pjesme ‘Zora je’ suradnja Ukraden i Dujmića je pukla...

Samo jedan stih pjesme “Zora je” donio je veliki novac Marini Tucaković. Za stih “Suza je iz oka kanula” zaradila je više od 100.000 eura.

– Pjesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković. Nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali i oko naslova pjesme. Prvo smo je nazvali ‘Jovane, zora je’, pa ‘Milane, zora je’. Nešto je u tekstu nedostajalo, pa sam pozvala Marinu, koja je tim jednim stihom završila pjesmu – rekla je Neda.

U novoj, 2020., pjevačica će slaviti 35 godina postojanja pjesme koja joj je obilježila karijeru. “Zora je” bila je najizvođenija pjesma ondašnjeg Jugotona. Megahit je objavljen na albumu “Hoću tebe” iz 1985. Prevedena je na 13 jezika, a sam album je prodan u tiraži od više od pola milijuna primjeraka. Zanimljiva je i priča oko nastanka pjesme. Zbog glazbenih motiva Zagore kritika ju je nazvala čistim turbofolkom.

– ‘Zora je’ je pjesma nad pjesmama. Ima čarobne moći. Kad sam je prvi put čula u kući pokojnog Đorđa Novkovića, i iako je bila skoro bez teksta, jako mi se svidjela. Privukla me prekrasnom melodijom, jednostavnošću - priča Neda.

Od tog trenutka pa do njezine konačne verzije prošlo je više od pola godine. Šest mjeseci je, govori, prošlo u njezinoj borbi, svađi, čak i raskidu suradnje s ljudima koji su bili oko te pjesme.

- Pjesmu je prvobitno trebao aranžirati i producirati Rajko Dujmić, ali kako mi se njegov aranžman nije svidio, prekinuli smo suradnju. Rajko je tad sa sobom ponio i šest drugih pjesama te me ostavio bez pola albuma. Prilično očajna situacija, nismo znali što i kako dalje. Pokazalo se da je baš to bio pravi put prema Mati Došenu, suradniku koji mi je kasnije bio zlatna ruka - prisjetila se Neda.

Zahvaljujući, dodaje, ludoj imoćanskoj tvrdoglavosti i upornosti da se ta pjesma, iz obraćanja nekome Milanu, Draganu ili Zoranu, okrene i smjesti u lijepo doba dana, ‘Zora je’ je postala to što jest. Hit koji traje 35 godina.

- Nije namijenjena nijednome muškarcu, a istodobno je namijenjena svima. Smještena je u neko svitanje, tugu koju osjeća svatko tko je zaljubljen, a taj kojeg voli, nije pokraj njega. Malo tko nije okusio taj osjećaj usamljenosti i čežnje. Samo ljudima kamenog srca ne krene suza iz oka, kad pred zoru osjeti svu silu čežnje - raznježila se Neda.

Pjevačica dodaje kako pamti silne koncerte na kojima su ljudi izašli zapaliti cigaretu, popiti piće i, kad bi krenuli prvi taktovi “Zore”, svi bi stali kao hipnotizirani, vratili se ako su izašli.

- I sada kad je pjevam nakon 35 godina jednako je aktualna - kaže.

Iako se ne zna broja njezinim hitovima, njezino ime uvijek se veže baš uz tu pjesmu. Nedi to ne smeta.

- Ponosim se time. Veliki je uspjeh kad vas sve generacije znaju po nekoj pjesmi. No stariji me znaju i po pjesmi ‘Jel to taj’ i mojoj dugoj crnoj kosi - kaže.

T3 1973. pjevala je “Kiša pada napolju je rosa”, a obožavatelji dugo nisu prežalili što se ošišala. Mladost koja s njom pjeva po klubovima voli onu “Da se nađemo na pola puta”. Drago joj je da je vezala više generacija uz svoje pjesme. “Dobro došli šampioni” pjesma je iz 2013., koja je ujedno i oda jednoj generaciji, prijateljstvima koja traju. Njih pjevačica posebno njeguje.

- Nemoguće je održati prijateljstva s obzirom na to da sam rasla i radila u raznim sredinama. Čim niste više na istoj adresi, u istom gradu, druženja su rjeđa. No ima ih i time su mi dragocjenija. Više ih cijenim, posebice ljude s kojima sam prolazila iskušenja tijekom zadnjih 30 godina. Vrijeme je to koje je stavilo na kušnju i prijateljstva, brakove. Danas imam nove prijatelje, ali i one iz djetinjstva, škole - priča Neda, koja i dalje radi punom parom.

Zovu je najseksi bakom Balkana, a nedavno je objavila i pjesmu “Bomba”. U spotu je odjenula kožnati komplet i sjela na motor. Svaka nova pjesma i dalje joj je nova kušnja, svaki put se osjeća kao na početku,

- Uvijek je to ispit. Bez obzira na iskustvo i rutinu, treba imati nos odabrati hit. I uvijek se upitam jesam li napravila pravi ili krivi izbor. Često budemo pod utjecajem suradnika, njihova uvjerljivost bude zarazna, kažu: ‘To je super, mrak’. Nekoliko puta sam nasjela na ono ‘To će biti hit’, pa se ispostavilo da nije. Onda sam rekla da ću slušati samo sebe, po onoj sam pao sam se ubio, pa neću nikog kriviti - priča.

