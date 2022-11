Zbog snimanja filma Canary Black ne voze busevi i tramvaji u centru Zagreba, evo do kada

Foto: Matija Habljak/Pixsell

Tramvajski promet je obustavljen od 13. do 17. studenog u vremenu od 19.15 sati do 5:30 sati, a autobusni od 14. do 17. studenog od 19 sati do 22:15 sati

Posljednjih dana neumorno se snima novi holivudski blockbuster 'Canary Black', s Kate Beckinsale u glavnoj ulozi koja glumi CIA agenticu, a zbog snimanja filma zatvoreni su i određeni dijelovi Zagreba. POGLEDAJTE VIDEO: U filmu će se moći vidjeti Trg kralja Tomislava kao i Glavni kolodvor, a filmski set će se polako seli na Trg bana Josipa Jelačića, Ilicu i Frankopansku te je zbog toga obustavljen promet. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Zbog snimanja filma 'Canary Black' tramvaji ne voze Frankopanskom ulicom, Trgom bana Josipa Jelačića, Ulicom Franje Račkog i Zrinjevcem. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Tramvajski promet je obustavljen od 13. do 17. studenog u vremenu od 19:15 sati do 5:30 sati. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Iz istog razloga autobusna linija 150 (Tuškanac garaža – Gornji grad – Trg bana Josipa Jelačića) neće prometovati od ponedjeljka, 14. studenog do četvrtka, 17. studenog, u vremenu od 19 sati do 22:15 sati, zbog snimanja filma i zabrane prometa Streljačkom i Mesničkom ulicom te na Trgu bana Josipa Jelačića. Filmska ekipa moli sve građane za strpljenje i razumijevanje te da ne dižu paniku zbog eksplozija koje će se čuti u sljedećih nekoliko dana. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Prisjetimo se, radnja filma vrti se oko operativke CIA-a Avery Graves, koju utjelovljuje Beckinsale, kojoj su teroristi oteli muža. Kako bi ga pustili, traže od Avery da izda svoju državu. Ona se umjesto svojem timu, obratila kontaktima iz podzemlja, a jedini pravi prijatelj kroz njezino putovanje su joj njezina vrhunska obuka i borbene vještine. Foto: Matija Habljak/PIXSELL Novi akcijski film u režiji je francuskog redatelja Pierrea Morela, koji iza sebe ima niz uspješnih akcijskih filmova kao što su '96 sati' i 'From Paris with Love'. Film je napravljen po scenariju Matthewa Kennedyja. Foto: Matija Habljak/PIXSELL