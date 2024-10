Zbog snimanja intimnih scena s Nicole Kidman bilo ga je sram

U američka kina 25. prosinca stiže film 'Babygirl' u kojem glavne uloge igraju Nicole Kidman (57) i Harris Dickinson (28). Nakon što je glumica pričala o svojim iskustvima sa seta te priznala kako je u nekim trenucima tijekom snimanja tražila pauzu zbog intenzivnih erotskih scena, sada se toga dotaknuo i glumac.

Otkrio je kako mu je bilo neugodno snimati neplaniranu intimnu scenu u kojoj je morao plesati gol na pjesmu Georgea Michaela bez prethodne probe te je istaknuo da ga je bilo sram, piše Daily Mail.

- Redateljica Halina Reijn pustila je pjesmu i rekla: 'Samo pleši.' Tako da sam zaplesao. Prije sam popio malo viskija. Ali bilo je neugodno - govori, a Kidman opisuje kao srdačnu osobu.

Foto: imdb

- Ona stvara atmosferu na setu i čini da se svi osjećaju ugodno, ranjivo i duhovito jer je iznimno hrabra - rekao je.

Kasnije je dodao kako ekipa sa seta olakšava snimanje erotske scene. Puno su im pomogli savjetima i ne prekidaju snimanje intimnih scena.

- Koordinator intimnosti pomaže definirati što je ugodno i što odgovara viziji filma, a sve se odvija vrlo pažljivo kako bi se stvorila autentična scena - rekao je za Variety.

Nedavno je Kidman priznala da su scene s Harrisonom Dickinsonom i Antoniom Banderasom, koji glumi njezinog supruga, ponekad bile previše zahtjevne.

Foto: Hubert Boesl

- Postojala je ogromna količina dijeljenja i povjerenja, a zatim i frustracije. Bilo je kao: 'Ne diraj me.' U nekim trenucima tijekom snimanja sam razmišljala da više ne želim doživljavati orgazme. Nemojte mi se približavati. Mrzim raditi ovo. Ne znam želim li da me više itko dira u životu. Dosta mi je. To je bilo prisutno cijelo vrijeme tako da je izgledalo skoro kao burnout - rekla je za The Sun.