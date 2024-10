Zbog ovog filma Nicole Kidman je tražila pauzu od snimanja: 'Nisam više željela orgazme...'

Nicole Kidman ima glavnu ulogu u filmu 'Babygirl', koji u američka kina dolazi 25. prosinca. Već je osvojila je nagradu za najbolju glumicu na filmskom festivalu u Veneciji, a progovorila je o svojim iskustvima sa seta kad je trebala prekinuti snimanje zbog intenzivnih erotskih scena.

U filmu Kidman glumi poslovnu direktoricu koja započinje aferu s pripravnikom (Harris Dickinson), dok njezin suprug (Antonio Banderas) nije ništa mudriji, iako bi se moglo očekivati ​​da će on to saznati u nekom trenutku.

- Postojala je ogromna količina dijeljenja i povjerenja, a zatim i frustracije. Bilo je kao: 'Ne diraj me.' U nekim trenucima tijekom snimanja sam razmišljala da više ne želim doživljavati orgazme. Nemojte mi se približavati. Mrzim raditi ovo. Ne znam želim li da me više itko dira u životu. Dosta mi je. To je bilo prisutno cijelo vrijeme tako da je izgledalo skoro kao burnout - rekla je za The Sun.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

Za People je rekla da je istraživanje erotskog svijeta zahtijevalo 'ogromnu količinu povjerenja' između nje i kolege Harrisa Dickinsona.

- Mi bismo se pogledali i rekli 'u redu'. Uvijek sam bila u potrazi kao glumac, ovo je područje u kojem nikad nisam bila - kaže Kidman, prenosi Ladbible.com.

- Postoji neka vrsta skoka s litice gdje idete, u redu, jednostavno ću napustiti sve i istražiti ovo s ljudima kojima vjerujem u žanru koji je već postavljen, ali nadam se da možemo istražiti novi teritorij i pogotovo sa ženom na čelu - dodala je.

Foto: imdb

Kidman je dodala da se redateljica Halina Reijn pobrinula da glumci znaju 'da će ih zaštititi' i uvjerila ih 'ništa što će biti u filmu nije nešto što vam nije ugodno'.

Njezin kolega Dickinson je dodao: 'Naravno da je bilo dana kada bih bio stvarno prestravljena scenom ili da ne znam kako ću izvesti.'

- Nikada nije bilo dana da, ako scena nije funkcionirala ili ako nam nije bilo ugodno ili nismo dobivali nešto, nikada nismo osjećali da je vrijeme važnije. Bilo je samo kao, 'U redu, svi odite po sekundu' - dodao je.