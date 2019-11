Zbog šokantne presude Seve je na rubu suza: 'Svi su mi krivi'

Oprosti im sine jer ne znaju što čine, napisala je u poruci na Instagram profilu splitska pjevačica Severina Kojić (47). Severina se jučer prvi put oglasila u javnosti i napisala što misli o presudi suda da sin, kojega ima iz veze sa srpskim poduzetnikom Milanom Popovićem, živi s ocem.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Znaš sine, to su samo neki papiri koje je netko ispisao i postoje neka slova koja je netko natipkao u riječi koje ne vrijede za nas dvoje. Oduzeli su nas jedno od drugog fizički, ali to je sve što su mogli. Nakon 7 i pol godina sad su mi dali da te viđam 88 sati mjesečno. Hej, pa to je ipak 88 sati. Mogli su i manje, sve su mogli i sve su napravili da nas povrijede. Ali znaš što sve mi možemo, ti i ja s 88 sati? Możemo čuda. Dali su mi da dvaput mjesečno mogu prespavati s tobom i uspavati te... Hej, koliko se mi možemo ispričati za te dvije večeri oni ne mogu ni zamisliti. Sve druge večeri mama će te zamišljati. Jer ti se pretvaraš u svaku moju misao i svaka moja misao se pretvara u tebe. Mogu mi te neki strani ljudi zabraniti, ali mi ne mogu zabraniti da te volim, da mislim na tebe svaku sekundu. Ovo je, sine, samo ružan san i mama obećava da ćemo se brzo probuditi. Opet ćemo se mi uspavljivati svaku večer, a o tome će odlučiti ‘gospodin vrijeme’. Dotad, mama je uvijek uz tebe i ovo će brzo proći sine. Oprosti što ti nisam stigla ni objasniti što se jučer dogodilo, imali smo puno vażnijih stvari... Gledali smo “Toy Story 4”, pa smo pekli palačinke, pa smo se igrali zoološkog... Nije bilo vremena za tugu ni za objašnjenje... Morala sam te odvesti... Išli smo s osmijehom. Te čudne riječi koje postoje samo na papiru, ali ne i u stvarnosti, napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi i koja se igra s nama... Teta je na višem nivou igrice. Uvela je nova pravila u igricu zvanu ‘hrvatsko pravosuđe’. Mi samo nismo ovo ni slutili, nismo znali pravila. To su njena pravila, njihova, ne naša. Samo ti meni budi dobro i sve će biti dobro. Mama je dobro, Robyne moj, tvoj Batman te čeka. I oprosti im sine jer stvarno ne znaju što čine - poručila je Severina.

'TETA NA VIŠEM NIVOU SE IGRA'

U pravnoj bitki oko skrbi za sina Severina je u četvrtak izgubila spor s Milanom Popovićem (54). Sutkinja Tea Golub donijela je privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da on samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta. Prema presudi, Severina će sina moći viđati dvaput na tjedan po pet sati te svakog drugog vikenda ako se bivši partneri drugačije ne dogovore.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Također, dječak će biti s majkom tijekom katoličkih božićnih i uskršnjih blagdana, dok će s ocem provoditi one pravoslavne. Iako je Severina u svojoj objavi istaknula kako će sina viđati 88 sati mjesečno, to je i dalje više nego što je otac viđao sina prethodnih godina.

Naime, njemu je sud odredio susrete jedanput tjedno i svaki drugi vikend. Severina je u četvrtak navečer oko 20 sati sa sinom, suprugom Igorom Kojićem i još jednom ženom izašla iz stana na zagrebačkom Kozjaku. Sjeli su u crni Audi i, sukladno sudskoj odluci, otišli predati dječaka ocu. Splićanka je u roku od 20 minuta, nakon što je predala sina, utrčala u kuću da je susjedi ne vide. Jučer, u ranim popodnevnim satima, susjedi su je ponovno vidjeli kako u pratnji supruga napušta stan.

Severina je bila neutješna te je glasno plakala i jecala. Susjedi koji su se zatekli u blizini pokušavali su je utješiti i ohrabriti, no ona je uplakana hodala po ulici. Odmah nakon što se saznalo za presudu, Severini su podršku pružile mnoge poznate osobe. No što je s njezinim sinom. Jedina 'žrtva' pravne bitke koja traje već šest godina zapravo nisu Severina ni Milan, nego njihov sin. i upravo je njegove najbolje interese u vidu imao sud kad je pokušao naći rješenje ovog konfliktnog razvoda te omogućiti djetetu mirno i sigurno okruženje u kojemu će odrastati.

ODBIJA SURADNJU SA ŠKOLOM

Sutkinja Tea Golub, koja je parnicu preuzela prošle godine, svoju je odluku detaljno obrazložila, no kako se ovakve parnice odvijaju iza zatvorenih vrata, šira javnost ostala je uskraćena za razloge i argumente kojima se vodila. Kako neslužbeno doznajemo, ključnu riječ, kao i u svim predmetima u kojima se odlučuje o skrbništvu, ima nadležni Centar za socijalnu skrb, a njihov je stav da je, u ovom trenutku, otac taj roditelj koji je maksimalno prilagodio svoj raspored i obveze kako bi skrbio o djetetu te prepoznaje njegove potrebe.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

S druge strane majka, kako neslužbeno doznajemo, prema mišljenju Centra, ne prepoznaje štetnost njihova konfliktnog odnosa, ne surađuje s institucijama ni sa školom u koju, kako je sama priznala, dijete nije poslala od 14. listopada. Razlog za to je incident u školi od 11. listopada. Učiteljice nisu dale njezinu suprugu Igoru Kojiću da preuzme dječaka iz škole.

Drama je trajala dva sata, sve dok Popović nije dopustio učiteljicama da puste dječaka s očuhom. U konferenciji za novinare kojim je najavljivala novu turneju, Severina se dramatično obratila javnosti te obrušila na ravnateljicu i učiteljice škole.

Učiteljice je optužila da su fizički zlostavljale njezino dijete jer mu nisu dopuštale da ustane, a tvrdila je i da su prema dječaku bile verbalno grube. Pritom nije rekla da sama nije školi dostavila potpisanu tzv. “pick up” listu. Prema pravilima škole koja vrijede za sve učenike jednako, učiteljice nisu mogle na svoju ruku predati dječaka osobi koja nije navedena na listi. Severina listu nije dostavila jer, navodno, to nije smatrala potrebnim iako su se, doznajemo, bivši partneri na sudu dogovorili da će to učiniti te je Popović svoju predao.

Foto: Miranda Cikotic/Pixsell

Prema tvrdnjama iz škole, umjesto da očuh pokuša mirno riješiti sukob, on je, prepričavali su roditelji čija djeca pohađaju istu školu, izašao iz ustanove te s vanjske strane kroz prozor dječaku vikao da pobjegne jer mu ne mogu ništa. Upravo se nakon toga, navodno, dječak uznemirio i rasplakao te je pokušao pobjeći. Nije to bio jedini incident koji je Severina izazvala uoči donošenja presude.

Kako doznajemo iz izvora bliskog školi, početkom listopada došla je po dječaka u Novi Vinodolski, gdje je s vršnjacima bio na terenskoj nastavi. Prilikom preuzimanja u hotel je ušao njezin suprug Igor, koji nije učiteljicama objasnio zbog čega dijete vode ranije kući. Severina je dječaka čekala u autu, a izašla je kako bi se fotografirala s djelatnicima hotela. Dječaka je zagrlila, dok se djelatnicama škole nije ni obratila.

Osim što nije željela surađivati s djelatnicima škole, optužujući ih da rade za Popovića jer im je sagradio igralište, Severina tijekom postupka nije željela surađivati ni s posebnom skrbnicom djeteta. Upravo je nju njezin odvjetnički tim prozvao da je dala mišljenje da njezin sin treba živjeti s ocem iako dječaka, tvrdi Mate Matić, nije vidjela dvije godine.

NAPALA JE I PRAVOBRANITELJICU

Sredinom listopada javno je prozvala i pravobraniteljicu za djecu Helencu Pirnat Dragičević jer joj je poručila da ne traži zaštitu preko medija i da oni sve pritužbe šalju Centru.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Draga gospođo Pirnat, toliko puta sam molila za pomoć, toliko puta sam se obraćala vašim prethodnicima, ali nitko od vas nije reagirao, pa sam shvatila da vas nije briga. Dok je Popović godinama davao izjave o djetetu, niste se oglašavali, a sad kad su dijete u školi zlostavljali i fizički i psihički umjesto da ispitate što se dogodilo, da osudite ponašanje ravnateljice i učiteljica, vi paušalno, lijepo isfenirana, u svom uredu odgovarate da se putem medija ne rješavaju stvari!?! - poručila je na svojem Instagram profilu.

Iako su stručnjaci zaključili kako je djetetu potrebna psihološka i psihijatrijska obrada jer na njega loše utječe dugotrajni sukob roditelja, Severina nije sina odvela u instituciju gdje su ga dječji psiholozi prvi put pregledali. Nije bila zadovoljna ni s radom djelatnika Centra za socijalnu skrb koji su vodili njezin slučaj. Za nestručnost i pristranost optužila je i vještake koji su, kako doznajemo, pred kraj postupka tražili da ih se oslobodi daljnjeg vještačenja zbog ozbiljnih sumnji koje majka ima u odnosu na njihov rad. Činjenica je da posebna skrbnica nije vidjela dijete dvije godine, no sud je smatrao da njezin ponovni razgovor s djetetom ne bi promijenio već donesenu odluku.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Neovisno o karakterima bivših partnera, za sud je nevjerojatno i neprihvatljivo da oni ne mogu komunicirati do te mjere da otac nema broj majke djeteta, nego je može kontaktirati isključivo mailom. Iako su iz škole nakon incidenta pozivali Severinu na razgovor kako bi pokušali riješiti nastalu situaciju, ona s njima odbija komunicirati osim putem odvjetnika. Severina, za razliku od oca, doznajemo, nije dolazila ni na roditeljske sastanke, a individualne informacije često je odgađala ili otkazivala.

Sud zapravo smatra da Severina stalno gura sebe u prvi plan, pokušavajući se prikazati žrtvom i patnicom, dok istodobno zanemaruje potrebe djeteta, kojemu treba pozitivna slika o oba roditelja.

SUTKINJE JOJ NISU PO VOLJI

Severina često ističe kako otac nije vidio dijete prvih mjesec dana od rođenja i kako nije sudjelovao u njegovu odgoju prve dvije godine života, no sud ne odlučuje o tome kakav je netko bio roditelj prije pet godina, nego kakvi su roditeljski kapaciteti bivših partnera danas. U jučerašnjoj objavi na Instagramu Severina je prozvala i sutkinju Teu Golub nazvavši je 'tetom koja se igra s njima'.

Piše i da je 'uvela nova pravila u igricu zvanu hrvatsko pravosuđe', no nije specificirala na što točno misli. Nije Severini bila po volji ni prijašnja sutkinja koja je vodila njihov slučaj, Verica Nikić, iako je, prema ovoj, donijela za nju mnogo povoljniju odluku.

Zbog medijskih istupa njezina tadašnjeg tima, Općinski građanski sud u Zagrebu obratio se javnosti priopćenjem. Naveli su da takve istupe prije samo žalbenog postupka smatraju pritiskom i da sutkinja Nikić iza sebe ima više od 40 godina besprijekornog rada.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

O POSEBNOJ SKRBNICI Nije vidjela dijete dvije godine, a dala je mišljenje da sin ide kod Popovića

O PRAVOBRANITELJICI Nije mi pomogla kada sam je tražila

O UČITELJICAMA Mojeg sina su u školi zaključale i fizički zlostavljale

O RAVNATELJICI ŠKOLE Previše se zbližila s ocem mog djeteta

O SUTKINJI Ta se teta s nama igra pravosuđa i ne zna tko smo mi

O INSTITUCIJAMA Postoje neka slova koja su ispisali. Ona za nas ne vrijede

O POPOVIĆU A on to sve plaća i sve ih je ‘podmitio’

