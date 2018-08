'Zbog tetovaže Šime Vrsaljka, nude mi i ljetovanje na Braču'

Dan nakon polufinalne utakmice s Engleskom izašla je fotografija Vrsaljka dok na travnjaku leži na zastavi. Odmah sam znao to si to hoću tetovirati. To mi je najljepša slika u novijoj hrvatskoj povijesti, rekao je Pero Petrušić (25) koji si je na rebro tetovirao hrvatskog nogometnog reprezentativca Šimu Vrsaljka (26).

O tome gdje će staviti tetovažu, koliko će biti velika te hoće li biti u boji ili ne, odlučio je njegov prijatelj, tattoo majstor Ivan Premužić iz studija "172 Tattoo" u Zaprešiću.

- Tetoviranje je trajalo dva dana. Najprije četiri sata, a onda još šest. Bilo je tu puno posla, u potpunosti sam se predao radu jer sam htio tetovažu u što većoj rezoluciji. Boja se odlično primila i ponosan sam uspješno obavljenim zadatkom - ispričao je Ivan. Pero kaže da su djeca najviše impresionirana jer su im igrači zbog nastale euforije postali apsolutni heroji i životni uzor. Već je postao hit na internetu i dobio je nevjerojatne ponude.

- Ne biste vjerovali, ali jedan nepoznati gospodin mi besplatno nudi vikend s obitelji na Braču. Tetovaža je stvarno izazvala prekrasne reakcije javnosti i to mi je jako drago - priča Pero. Našalio se da mu je najbolji komentar kako na drugo rame mora staviti Ivana Strinića (31) kako bi bio balans pošto Vrsaljko igra na poziciji desnog braniča, a Strinić lijevog .

- Toliko sam zadovoljan napravljenim poslom da vjerojatno sljedećih pet do deset godina neće trebati ništa mijenjati iako uvijek svi kažu da postoje neke sitnice za promijeniti. Ja sam presretan s ovim kako trenutačno jest - zaključio je Pero.