'Zbog Thompsona već tri noći spavamo pod zvijezdama. Ni nevrijeme nas nije obeshrabrio'

Tri dana i tri noći Tina i Denis Blažević zvani Gringo uživaju u sinjskim svečanostima nasred livade nadomak parka gdje su postavili šator. Sreli smo ih u utorak ujutro kada je nasmijana Tina već stavila madrace na zračenje na obližnji zidić. Ispred šatora upaljena televizija i mala plinska boca na kojoj se krčkala kava. Nasmijani bračni par iz Komina godinama su išli na Thompsonove koncerte u Čavoglave gdje su posljednji puta uživali 2012.godine.

Sinj: Denis i Tina kampiraju prije Thompsonovog koncerta | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Nismo htjeli propustiti proslavu 30 godina Oluje u Kninu ni Škorin nastup. Moj je muž bi branitelj od prvog do posljednjeg dana, no kada je krenula vojno redarstvena akcija bili smo na moru. Doslovno na pučini na brodu. Nismo imali pojma ni o čemu sve do jutra 5. kolovoza kada smo konačno upalili radio i čuli kako je naša vojska oslobodila Knin. Nismo imali blizu sebe ništa nego li neku staru rakiju njegovog oca kojom smo nazdravljali kako bismo proslavili. Kad smo došli doma, shvatili smo da supruga traže i odmah je otišao na teren na kojemu je ostao tada dvadeset dana. Tako da je Oluja nama posebno značajna i slavimo ju, a put nas je uoči Knina doveo i u Sinj. Evo, stigli smo i na Alku i na Thompsona - priča nam ovaj veseli bračni par, ponosni roditelji troje djece.

Ni sinoćnja kiša ni jak vjetar nisu ih obeshrabrili u uživanju. Dok su pričali s nama gospođa Tina svako malo pogledavala je prema obližnjem parkingu ne bi li provjerila je li stigla kuma koju čekaju za zajednički odlazak na Thompsonov koncert.

- Nadali smo se kako će biti više ljudi kao i mi koji će ovako slobodno spavati pod vedrim nebom. Prije, dok smo vozili motor, često su bili organizirani kampovi odnosno livade gdje bi se ljudi smjestili i udomaćili. Ispalo je da smo ove godine- jedini. Mislili smo da će nas komunalni redari potjerati, ali evo. Ljudi samo prilaze s pozitivnim dojmovima i nikome ne smetamo. Pripremat ćemo se do 18 sati i poći na hipodrom na ovaj koncertni spektakl- isprepleteno pričaju čas Gringo čas Tina.

