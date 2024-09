Zbog velike razlike u godinama davali su im kratak rok trajanja: Par zajedno slavi poseban dan

Ona je bez sumnje jedna od najatraktivnijih žena filmske industrije, a on najveći zavodnik starije generacije američkih glumaca. Iako je bio u svojim ‘zrelim’ džentlmenskim godinama, a ona tek u tridesetima, uspio je pridobiti njenu pažnju već pri prvom susretu rekavši joj vrckasto “Ja ću biti otac tvoje djece”.

Iznenađena tim samouvjerenim nastupom rekla mu je kako dobro zna tko je on i kakav je pa će, zbog toga, istog trenutka otići, i poželjela mu je laku noć. No, on je znao žene, a i znao je kako na njih utječe njegov šarm. Kao ispriku joj je poslao cvijeće i pozvao na večeru. Ubrzo su se zaručili i vjenčali.

7th Annual Legacy of Vision Gala - Los Angeles | Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Sve to je gotovo pa holivudski scenarij za romantični film kojega su, još 1998. godine, susretom na Deauville filmskom festivalu u Francuskoj, započeli Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas. Oni ove godine obilježavaju 24 godina uspješnog romantičnog braka punog uzajamne pažnje, štovanja, ali i požrtvovanja, što je veoma rijetko među američkim zvijezdama.

Iako su svi tom braku davali kratak rok trajanja, a mediji ga nazivali neozbiljnim zbog 25 godina razlike među njima, Zeta-Jones i Mikey-D, kako ona naziva svog supruga, preživjeli su sve poteškoće koje su im se našle na putu, prvenstveno njegovu bolest i njen psihološki poremećaj.

Zavodničke manire naslijedio od oca

Michael Douglas, najstariji sin čuvenog glumca Kirka Douglasa i glumice Diane Dill, rođen je 1944. godine, u vrijeme zlatne ere Hollywooda. Odrastao u glamuru i sjaju filmskih zvijezda, Michael je rano pokazivao glumački talent, ali i zavodničke manire po kojima je bio poznat i njegov legendarni otac. Upravo zbog toga njegovi otac i majka su se razveli, ali je Michael ostao vezan uz oca koji je imao bitnu ulogu u njegovom životu.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Iako je dugo živio u sjeni oca Kirka, Michael je nakon studija glume i režije, ostvario svoje prve filmske uspjehe kasnih 60-tih godina u malim filmski ulogama i serijama. Uloga policijskog inspektora u višesezonskoj seriji ‘Ulicama San Francisca’ donijela mu je Ammy nagradu za najboljeg glumca TV serije. Istovremeno dokazivao se i kao uspješan producent, a prvi je njegov producentski film bio ‘Let iznad kukavičjeg gnijezda’, za kojega je također dobio više Ammy nagrada i Oscara.

Uloga Gordona Gekka u filmu ‘Wall street’ ‘zacementirala’ ga je kao najboljeg holivudskog glumca, a ona u kultnom filmu ‘Sirove strasti’ dala mu status seksi ikone, jednako kao i glumici Sharon Stone s kojom je odigrao najpoznatije eksplicitne scene.

Tijekom godina je pokazao koliko vjerno i uspješno može utjelovljavati kompleksne, moralno upitne, dramske, komične, ali i provokativne filmske uloge. Njegov uspjeh u Hollywoodu i brojne nagrade koje je dobio dokaz su njegova talenta, upornosti, karizme i sposobnosti da bude jednako uspješan i kao glumac i kao producent.

Reuters/Pixsell | Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA

Prije Catherine, glumac je bio u braku 18 godina

U vrijeme kada je upoznao Zeta-Jones Michael Douglas je bio u fazi rastave braka od prve supruge Diandre Luker s kojom je bio 18 godina u braku. Diandra je bila kći političkog diplomate, a on zvijezda u usponu kada su se vjenčali. Kao i njegov otac, Michael se u tom braku iskazao nepouzdanim bračnim partnerom jer je zbog uloga često bio odsutan, odavao se alkoholu i često bio viđen u intimnom društvu lijepih žena što je dovelo do raspada toga braka. Diandra je od Michaela nakon rastave dobila 45 milijuna dolara, što je tada bio najveći isplaćeni iznos novčane naknade nakon braka.

Rastavljen od supruge, u vrhuncu karijere i životne snage, Michael upoznaje Zeta-Jones na filmskom festivalu u Francuskoj. Ona je tada bila glumica s manjim ulogama iza sebe, ali očaravajućeg izgleda koji je Douglasa odmah privukao.

Foto: SIMONE COMI/IPA-AGENCY.NET/IPA

Porijeklom iz Walesa, iz skromne radničke obitelji, Catherine je oduvijek sanjarila kako želi biti glumica. Kao djevojčica je često sudjelovala u kazališnim predstavama i plesnim nastupima. Da bi joj platili satove plesa, roditelji su svakog vikenda igrali Bingo. Njena prva veća uloga bila je u kazalištu na West Endu.

Foto: PROMO

Veću pažnju javnosti privukla je tek 1991. godine kada je dobila ulogu u britanskoj seriji ‘The Darling Buds of May’ nakon čega se preselila u Los Angeles želeći pobjeći od britanske medijske titule ‘lutke koja govori’. Tu je počela glumiti u nekoliko manjih filmova i serija, dok ju nije zamijetio Steven Spielberg koji joj je dao ulogu u ‘Maskiranom osvetniku’. Ta ju je uloga katapultirala u svijet poznatih.

Foto: PROFIMEDIA

Osvajao ju je danima...

Susretom na filmskom festivalu Douglas je pred Catherine ‘ispalio’ već poznatu rečenicu da će biti otac njenoj djeci, a što je bio prilično hrabar potez muškarca koji je 25 godina stariji od žene čijom je ljepotom bio zadivljen. Jednom je ispričao i da njihov susret nije bio slučajan, nego se on pobrinuo da bude u isto vrijeme na istom mjestu kada i Catherine tako što je raspitao kod njene pratnje kada će točno ona doći na festival.

Foto: JANET GOUGH/PRESS ASSOCIATION

Zeta-Jones na prvu nije bila impresionirana glumcem koji je iza sebe već imao dvije Academy Awards nagrade, pet Golden Globe nagrada, Amy nagradom, nagradom za životno djelo te zlatnu zvijezdu na poznatom šetalištu slavnih (Walk of fame). Trebalo mu je nekoliko dana da pridobije njenu naklonost pa su se nastavili družiti u javnosti i privatno. Iako su mediji odmah tu vezu proglasili neodrživom, što zbog razlike u godinama, što zbog činjenice da je Catherine zvijezda u usponu dok je Douglas etablirani glumac s prošlošću koja nije bez grijeha, ovaj je par ostao posvećen jedno drugome. Njihova je međusobna privlačnosti bila neporeciva, kao i međusobno poštovanje koje su iskazivali u svakom javnom nastupu.

Vjenčali su se u studenom 2000. godine u Plaza Hotelu u New Yorku. Njihovo raskošno vjenčanje, na kojemu su gosti bili mnogi poznati glumci, političari, čak i članovi britanskog plemstva, proglašeno je vjenčanjem godine.

Vodili su bitku koja je testirala njihov brak

Brak im se činio kao bajka, posebno nakon rođenja dvoje djece, sin Dilana Michaela (2000.) i kćeri Caryis Zeta (2002.). U intervjuima su često isticali kako je razlika u godinama veći problem drugima, nego njima te da ona nema nikakav utjecaj na njihov brak. Jedno o drugome su uvijek govorili s puno razumijevanja i poštovanja. No, tijekom godina njihov se brak ipak suočavao s brojnim poteškoćama, a jedna od njih je bila 2010. godine kada je Michaelu dijagnosticiran rak grla u poodmaklom stadiju.

Bila je to bitka koja je testirala njihovu vezu, ali Catherine je ostala uz supruga brinući o njemu tijekom liječenja, mukotrpnih kemoterapija i zračenja. U tom izazovnom periodu Zeta-Jones i sama se našla u psihičkim problemima pa joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj.

Golden Globe Awards 2019 | Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Stres uzrokovan njihovim zdravstvenim tegobama narušio je njihov odnos pa se par 2013. godine dogovorno privremeno razdvojio. Iako se i tada nagađalo da je njihovom braku došao kraj, par je iskoristio vrijeme odvojenosti radeći na svojim problemima i na sebi. Već sredinom 2014. godine pojavili su se u javnosti zajedno i rekli da su riješili svoje probleme izgradivši novu vrstu odnosa, s puno dijaloga i strpljenja. Od toga dana neprekidno pokazuju svoju zajedničku snagu ističući važnost braka i obiteljske podrške u privatnom i javnom životu.

Koristeći svoja iskustva i spoznaje par neprekidno radi na javnom osvješćivanju mentalnih bolesti, ali i naglašavanju temeljnih obiteljskih vrijednosti. Na svojim društvenim mrežama često objavljuju događaje iz svojih privatnih života i druženja s djecom pokazujući nepatvorenu ljubav jedni prema drugima.

Njihov brak smatra se jednim od dugovječnijih u Hollywoodu

Brak Michaela Douglasa i Catherine Zeta-Jones, unatoč izazovima kojima su bili suočeni; bolestima, privremenoj razdvojenosti, ‘razapinjanju’ u javnosti pa i razlici u godinama koja je velika, svjedoči o istinskoj ljubavi, posvećenosti i borbi jedno za drugo. Njihova umješnost da navigiraju kroz sve poteškoće učinila je njihovu vezu jačom, a brak jednim od dugovječnijih u Hollywoodu.

Michael i Zeta-Jones tijekom braka su se razvijali i kao pojedinci i kao par, pa i nakon 24 godina braka jedno drugo podupiru privatno i profesionalno pokazujući da pravo partnerstvo može izdržati i najveće poteškoće. On je ove godine napunio 80 i još je u potpunosti vitalan, profesionalno i društveno aktivan, a ona će uskoro zlatnih 55 s pregršt novih životnih izazova.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell