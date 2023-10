Zbog velikog interesa u prodaju su puštene dodatne ulaznice za koncert 50 Centa u Zagrebu

Zbog velikog interesa publike u prodaju su puštene dodatne ulaznice za veliki hip hop spektakl u Areni Zagreb 17. listopada. Dodatne ulaznice za tribine se mogu kupiti putem Eventim.hr sistema i na prodajnim mjestima Eventima. Podsjetimo, 50 Cent stiže u Zagreb u sklopu velike svjetske turneje 'The Final Lap Tour', a na pozornici će mu podršku dati Busta Rhymes i Jeremih.

50 Cent, nagrađivani reper, televizijski producent i glumac ovom turnejom proslavit će 20 godina od izlaska svog albuma prvijenca 'Get Rich or Die Tryin' jednog od najznačajnijih i najprodavanijih hip hop albuma u povijesti. Koncert u Zagrebu je jedini njegov posjet regiji na ovoj turneji koja je krenula u srpnju u Salt Lake Cityju, i nakon 50 rasprodanih datuma u sjevernoj Americi prije dva tjedna stigla u Europu. Produkcijski vrhunski audiovizualni spektakl s pirotehničkim efektima, plesačima, velikim video ekranima u koji je uključeno preko 200 ljudi trajat će skoro četiri sata.

Foto: PROMO/

Prepoznat kao jedan od najtalentiranijih i najplodnijih hip hop umjetnika svog vremena, dobitnik Grammy, Emmy, Billboard Music, MTV Music i mnoštva drugih nagrada, 50 Cent proslavio se svojim rekordnim debi albumom 'Get Rich or Die Tryin' i od tada prodao više od 30 milijuna albuma diljem svijeta. Singlovi poput 'In da Club', 'P.I.M.P' i '21 Questions' doživjeli su globalan uspjeh, a na albumu su gostovali Young Buck, Nate Dogg, Tony Yayo, Lloyd Banks i Eminem, koji je prvi otkrio 50 Centa, te ga odmah 'vrbovao' za svoju Shady Records izdavačku kuću. Album se odmah popeo na prvo mjesto Billboardove ljestvice 200, te je bio najprodavaniji album 2003. godine u SAD-u.

Nakon velikog glazbenog uspjeha Curtis '50 Cent' Jackson je iskoristio svoju moć zvijezde kako bi postigao jednak uspjeh kao poduzetan glumac i televizijski producent. Godine 2005. osnovao je G-Unit Film & Television Inc. produkcijsku kuću koja je proizvela velik izbor sadržaja na brojnim platformama i prodala bezbroj emisija raznim mrežama. Među njima je serija hvaljena od strane kritičara, 'Power', u kojoj ne samo da je glumio, već je bio izvršni producent i redatelj.

Cijelu 'Get Rich or Die Tryin' turneju 50 Cent će 'odraditi' u društvu svog velikog prijatelja Busta Rhymesa, još jedno nezaobilazno hip hop ime. Jedan od najboljih hip hop tekstopisaca, poznat i po svom jedinstvenom vizualnom stilu, Busta Rhymes nominiran je za Grammy nagradu čak 12 puta.

Foto: PROMO

Uz njega, na europskom dijelu turneje, '50 Centovoj karavani' pridružit će se poznati pjevač i producent Jeremih.