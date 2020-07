Zbog zadirkivanja operirala nos i upisala drugu školu, a seks prije braka nije dolazio u obzir

U scenariju nije postojao dio da će Phoebe roditi djecu svom bratu. Taj dio je izmišljen zato što je u stvarnosti ostala trudna pa su morali nekako opravdati to što će joj ubrzo narasti trbuh

<p>Američka glumica <strong>Lisa Kudrow</strong> najpoznatija je po ulozi <strong>Phoebe Buffay</strong> iz serije 'Prijatelji', koja ju je i proslavila. Kao mala imala je problema sa zlobnim vršnjacima. Rugali su joj se zbog njezina fizičkog izgleda, a mislila je kako će se sve promijeniti ako ode na operaciju pa je sa 16 godina to i učinila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Snima se posebna epizoda 'Prijatelja'</strong></p><p>Operirala je nos i upisala drugu školu. Za sebe je često mislila da je ružna i da odvratno izgleda sve dok nije otišla 'pod nož', a danas slavi 57. rođendan i ne skriva da je zadovoljna svojim životom i uspješnom karijerom. </p><p>- Operirala sam ga na ljeto prije odlaska u novu srednju školu. Tamo su bili ljudi koji nisu znali kako sam prije odvratno izgledala. To je bila dobra, dobra promjena - rekla je glumica. Djetinjstvo joj je bilo teško ponajviše zbog odnosa s ostalima u školi. Bila je očajna kada su je kao djevojčicu odbacile dvije najbolje prijateljice. Njezina starija sestra, koja je tada imala 20 godina, sjedila bi s njom tijekom ručka kako bi imala s kim jesti.</p><p>- Kada bi svi išli na ručak, nisam imala s kim jesti. Ona bi me pokupila i odvela na ručak. To mi je bilo izvanredno. Bilo je jako velikodušno od nje što je bila tako osjetljiva i svjesna - zaključila je glumica. </p><p>Lisa je odrasla je u Kaliforniji, a priznala je da joj je na fakultetu bilo jednako teško, ali se barem nije opterećivala više svojim fizičkim izgledom.</p><p>- Ondje su bili ljudi koji nikad prije nisu sreli Židovku. Prijateljica mi je, kada je saznala da sam Židovka, rekla: 'Zaista, oh, ja ne volim Židove' - prisjetila se. Njen kvocijent inteligencije je 150 , sudeći prema pisanju američkih medija, a diplomirala je biologiju. Kudrow se htjela posvetiti istraživanju glavobolja, poput njenog oca, ali nakon osam godina rada s ocem, potpuno se posvetila glumi te se usredotočila na karijeru. </p><p>Debitirala je na filmu 'Impulse' 1990. godine, ali njene scene su obrisali prije nego što je film pušten pa se može reći da baš i nije imala sreću od starta. U scenariju nije postojao dio da će roditi djecu svom bratu. Taj dio je izmišljen zato što je Phoebe u stvarnosti ostala trudna pa su morali nekako opravdati to što će joj ubrzo narasti trbuh. Rekli su da je bila na umjetnoj oplodnji i da nosi trojke samo da bi 'skrili' njenu pravu trudnoću.</p><p>E, i tu je postojao problem kojeg je ekipa sa seta brzo riješila. Lisa nije bila dovoljno 'velika', nije izgledala kao da nosi trojke pa su kostimografi morali 'udebljati' s raznim materijalima koje su stavljali ispod njene odjeće kako bi izgledala 'veće'. Kad je u trećoj sezoni serije na set došla patka, Lisa je umirala od straha, ali ga je odlučila pobijediti i snimila sve što je trebalo. </p><p>U braku je sa dirigentom <strong>Michelom Sternom</strong> (62) od 1995. godine i slove za jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu. Sina <strong>Juliana Murraya </strong>(22) rodila je nakon tri godine braka, a malo njih zna da se slavni bračni par suzdržavao od spolnih odnosa prije braka. </p><p>- Ne znam biste li me mogli okarakterizirati kao suzdržanu, no ja sam razumjela što znači biti u strahu. Čuvala sam se jer sam htjela biti s muškarcem o kojem sam sanjala - ispričala je Lisa. Bračnim stažom od 25 godina Kudrow i Stern ponosno obaraju rekorde Hollywooda. </p><p>- Kada smo se Michael i ja vjenčali, znali smo da se ne kunemo na vječnu ljubav jer to nitko ne može obećati. Umjesto toga obećali smo si da ćemo raditi na svim eventualnim bračnim problemima koji iskrsnu - rekla je glumica. Lisa je glumila i u filmu 'Umorstva u Wonderlandu' 2003. godine, a sve svoje scene snimila je u tri dana. Iako se proslavila ulogom 'šašave' Phoebe poznate po svojoj vrckavoj i avanturističkoj prirodi, ali glumica koja ju je godinama glumila nije joj nimalo slična.</p><p>- Nisam avanturistički tip. Kad su mi muž i sin otišli na putovanje južnom Amerikom, ja sam radije ostala kod kuće. Nisam otkačena kao Phoebe - poručila je Lisa. </p><p>Kudrow je prva dobila nagradu Emmy za svoju ulogu u seriji, a i bila je najviše puta nominirana za Emmyja od svih ostavih 'prijatelja'.</p><p> </p><p> </p>