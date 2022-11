Zdenka Kovačiček o godinama: 'Ne stignem razmišljati o tome, ali bitno je da lijepo izgledam!'

Legendarna pjevačica Zdenka Kovačiček (78) na pragu je osamdesete, a i dalje izgleda sjajno. Ljepota je za nju, kako je otkrila u nedavnom intervjuu za In Magazin, važna jer se bavi glazbom. Osim izgleda, dotaknula se obitelji, karijere, kulinarstva te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U mom poslu je važno izgledati lijepo, da ne dobivam ružne kritike, volim zadovoljtiti sve ukuse, pa pokušavam uvijek biti negdje u sredini! - rekla je.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Od komplimenata za dobar izgled važniji su joj komplimenti da radi dobru glazbu. Njih je dobila i iz svijeta visoke mode kada je Karl Lagerfeld za svoju reviju 2017. u Parizu izabrao Zdenkinu pjesmu 'Elektra' iz '78-e.

- Bila sam u čudu, bila sam u šoku! Bila sam sretna, htjela sam saznati kako su došli do toga, što se događalo! Međutim to se desilo sve u zadnji čas jer Chanel jako pazi da se ne sazna koje će biti njihove podloge na revijama, oni godišnje imaju bar 10 revija još uvijek, i kad je Karl bio živ, u zadnji čas se moralo odlučiti i potpisati te ugovore, to se sve događalo u dva tri dana, jako na brzinu! kad sam ja rekla 'pa da, naravno, dozvoljavam!', odmah je to sljedeću noć, sjedeću večer bilo po cijelom svijetu na internetu - prisjetila se pjevačica.

Dotaknula se i unuka Maksa, kojem trči u zagrljaj svakog slobodnog trenutka.

- Mali je tek prohodao! Sad ga držim za rukice i skupa s njim onako jedva hodam! Ali je strašno sladak, ja ga stalno fotografiram i gledam te njegove prve korake i čekam prvu riječ! Da li će to biti baka, mama ili tata! - otkrila je Zdenka pa se osvrnula na kulinarstvo.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Ispričala je kako je prijatejima često kuhala egzotična jela.

- To je recimo bio boršč, to sam već pričala. Ruski boršč, koji jako dobro znam napraviti, i uvijek su bili oduševljeni! Ili nešto sa Tajlanda! Potrudila sam se! Pa mislim, nije problem - pročitaš uputstva i napraviš, ali treba uložiti ljubav, onda ispadne dobro - rekla je Zdenka, koja uskoro ulazi u deveto desetljeće.

Foto: Privatni album

O godinama, kaže, ne stigne razmišljati.

- Nemam vremena jer toliko radim! Tako da me taj moj rad, posao koji obožavam, me koči tako da ne mogu razmišljati.

Foto: Promo/Privatni album

Najčitaniji članci