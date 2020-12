Odabir prvog duelista bio je poprilično zanimljiv, a nakon nekog vremena kada su maske pale, netrpeljivost je ispunila prostoriju. Kako i ovoga puta gazda nije odabrao duelista, već sami farmeri dijeleći kamenje, a pala su i iznenađujuća priznanja. Najprije je Dora svoja dva kamena dala Saši kazavši kako joj zamjera stvari koje je i sam radio, a potom je i Saša njoj dao svoja dva kamena uz obrazloženje: ''Njezin način kako nastupa tu na farmi je preisforsiran, preusiljen, previše voli biti svugdje mišlju, riječju, djelom i propustom''.

Pred kraj glasovanja Saša i Dora su imali po tri kamena, no kako gazdin kamen ima veću težinu, Zdenka je postala prva duelistica. ''Nisam se iznenadila. Da ona nije gazdarica, ja bih svoj kamen dala njoj!'' odrješito je rekla Zdenka te dodala kako svi glume da su dobri, no svi si međusobno podmeću noževe pod leđa.

Na Zdenkinu konstataciju Katarina ju je upitala zašto to tako gleda. ''Ti Katarina, kako ja stvari vidim, iskreno najmanje si zaslužna da dođeš do finala i tu ima puno ljudi kvalitetnih koji su stvarno dali od sebe, i koji rade i zaslužuju'' odbrusila joj je Zdenka, na što je Katarina kazala: ''Tko si ti da ti mene sudiš?'' Tenzije su eskalirale, a ostali farmeri pokušali su se držati suzdržanima. ''Ja sam ponosna na sebe dokle sam došla. Da je bilo lako, nije. Jako zamjeram Katarini. Ona je jedna lisica i glumi. Ona, Saša i Prince - to je banda od početka'' zaključila je Zdenka.

Dora smatra kako je Katarina dala Zdenki kamen jer se htjela riješiti odgovornosti biranja između Saše i nje, jer su joj oboje, kako kaže Dora, dragi. ''Do jučer su se zvale mama i kćer, a baš me zanima kad maknem sebe kao neki faktor na kojeg svi mogu uprijeti prstom, kako će se to sve raspasti među njima jer očito postoje neke međusobne zamjerke'' izjavila je.

Farmere je posjetio i užar koji ih je naučio kako se pletu proizvodi od konopa, a dobili su i zadatak isplesti neke proizvode te su se odmah prihvatili posla.