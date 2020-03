Zdenkina haljina svidjela bi se i Jacquesu, a Indira sva kričava

Opatija je ovih dana u znaku glazbenog spektakla koji je donio i pregršt modnih zanimljivosti.

Kipić Dore u svoj dom odnio je Damir Kedžo (32) s pjesmom 'Divlji vjetre' pa će nas u svibnju predstavljati na 65. Eurosongu u Nizozemskoj, a društveni kritičar i stilist Neven Ciganović (46) prokomentirao nam je zanimljive kreacije na bini.

- Kedžo je više vremena posvetio make-upu nego outfitu kojeg smo vidjeli već više puta. Zadnji takav odjeven bio je, ako dobro pamtim, Igor Cukrov prije desetak godina - kaže Ciganović.

Jedan od zapaženijih nastupa večeri bio je svakako onaj Indire Levak (46) koja se sa svojim plesačicama i plesačima pojavila u kreacijama Zigmana. Pjevala je 'You Will Never Break My Heart', a uz nju su plesale Helena Janjušević i Valentina Walme iz showa 'Ples sa zvijezdama'.

- Indira je bila kao Ruslana na steroidima, u oči baš upadaju te kričave boje - rekao je Ciganović.

Zapažen nastup imala je i Aklea Neon (29) koja se pojavila s biljkama. Nastupila je s neobičnom pjesmom 'Zovi ju mama'.

- Aklea i ekipa djeluju kao da ih je više briga za naš planet nego za nastup na Dori. Ovo nije stajling za Doru - rekao nam je Cigi.

Jedna od najmlađih natjecateljica Mia Negovetić (17) pjevala je 'When it Comes to You'. Za dlaku joj je izmakla pobjeda jer je imala jednak broj bodova kao Kedžo, ali presudili su glasovi publike.

- Mia isfurava taj neki školarka stil. Možda bi bilo bolje da stavi leće umjesto naočala. Mislim da igra na kartu curice gromkog glasa, komentirao je nastup društveni kritičar Ciganović.

Na opatijsku pozornicu stala je i Zdenka Kovačiček (76) s pjesmom 'Love, love, love'.

- Zdenkin outfit sigurno bi se svidio i Jacquesu Houdeku - našalio se Cigi u svom stilu.

Alen Vitasović (51) i Božidarka Matija Čerina pjevali su veselo u istarskom stilu 'Da se ne zatare'.

- Ne razumijem poveznicu između sado mazo opravice koju je nosila Čerina i istrijanskog etno zvuka. Možda ima veze s onim svingerskim plažama u Rovinju - zapitao se Neven Ciganović.

Tema: Rock me Dora