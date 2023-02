Zdjela Cabaret u Zagrebu ima premijeru na Valentinovo...

Otkriveni detalji Zdjela Cabareta - evo tko sve glumi i koja će se hrana koja podiže libido jesti ovog Valentinova!

Danas se obilježava Dan zaljubljenih, Valentinovo! Gdje izaći u paru? Na ovo su pitanje najbolje odgovorili svi članovi Zdjela Cabareta, jedinstvene forme koja se premijerno brojnoj publici predstavlja u Zagrebu! I to onako kako to izgleda u svjetskim metropolama u kojima postoji red čekanja za sjedalice u 'cabaret dvoranama'. Da ponude nešto posebno, te tako oplemene zagrebačku kulturnu scenu dosjetili su se proslavljeni vinar s 40-godišnjom tradicijom u proizvodnji vina, te prvog vinara koji je napravio difuzno vino u Hrvatskoj Davor Zdjelarević i proslavljeni autor različitih TV i kulturnih formata Siniša Cmrk.

Foto: PROMO

- Trebala nam je samo jedna poslovna kava da dođemo do zajedničkog rješenja. Ja sam u to vrijeme dobro uhodao vinski biznis, napisao sam knjigu ''Sve što ste oduvijek znali o penisu, a niste imali koga pitati' koja je podigla medijsku prašinu, ali i prodala se u nekoliko izdanja te smo je preveli i na engleski, ali i postao sam svjestan činjenice da se u Zagrebu izgubila moć kulturne scene. Izlazak u kazalište je ok, ali što dalje? Gdje izaći na neku dobru večeru, gdje popiti čašu vina i prokomentirati viđeno? Cmrk je tako slušao moje glasno razmišljanje pa se tako rodila ideja o Zdjela Cabaretu - formi koja objedinjuje sve” - kazališnu predstavu kabaretskog tipa, puno dobre zabave, odličnu hranu i odabranu selekciju vina - kaže Zdjelarević na press konferenciji održanoj početkom tjedna, 13. veljače, u HKD Napredak, jednog od partnera ovog projekta. Uz njih, Zdjela Cabaret su podržali i restoran Lido, ali i Biobaza sa svojim jedinstvenim proizvodom Jajoper.

I tako, kako pričaju Cmrk i Zdjelarević od ideje došlo je do realizacije projekta kojem se bliži premijera. Iako se sve drži u tajnosti, na pressici su brojna novinarska pitanja, ipak otvorila Pandorinu kutiju!

Cijeli program počinje u dvorani Hart by Lido na Jarunskom jezeru 14.2. u 19:30, u uvertiri u program piti će se pjenušac, za večeru će biti poslužena pomno birana hrana koju je osmislio jedan od chefova Lida (neke namirnice podižu libido), a na glavnoj će pozornici dominirati Zdjela Cabaret band te četiri odlična domaća glumca koji su u uskočili u 'cipele' nositelja katedri na fakultetima Penisologije. Iskra Jirsak, Petra Težak, Asim Ugljen, Zoran Pribičević tumače likove koji će publiku nasmijati do suza, režiju potpisuje Mario Kovač, a kroz format, kako i priliči Cabaretu ispreplitat će se puno pjesme, plesa, točki našeg iluzionista Darija Matejčića. Scenografiju je napravila izrazito talentirana Lucija Jerković, cabaretski je šik kostima dočarala Tihana Ostreš, a vizažistica projekta je Lucija Žulj.

- Kroz ovaj format smo željeli potaknuti raspravu na temu dali je ljubavni opoj stvarno ona najuzvišenija emotivna faza kad čovjek postaje ne uračunljiv, i, ili je to samo problem onog iskonskog nagona za opstanak vrste ili poriv potrebe za dominacijom malog mozga u muškarca u igri tanga s erosom boginje žene. Dubinu i širinu tih muško ženskih odnosa i emotivno seksualnih poriva vidjet ćete u odnosima znanstvenika, sve će razigrati zagrebačke šansone i šlageri, a program će trajati sve do ponoći - kaže Zdjelarević i otkriva kako Zdjela Cabaret s predstavom Penisometrija već ima zacrtane termine predstava. Nakon premijere za dan zaljubljenih, iduća je predstava na Dan žena, pa potom će petkom cabaret živjeti u Lidu. Zanimljivo je dodati da je krenuo i casting za novi KAJ'BARE čija će premijera biti početkom ljeta.

Foto: PROMO

Najčitaniji članci